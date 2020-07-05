أخبار مصر | لمخالفته قرار رئيس الوزراء.. إزالة عقار بحي النزهة وإحالة الواقعة للنيابة العسكرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لمخالفته قرار رئيس الوزراء.. إزالة عقار بحي النزهة وإحالة الواقعة للنيابة العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ اللواء خالد عقل رئيس حي النزهه، وبمتابعه المهندس إبراهيم صابر نائب المنطقه الشرقيه، حملة بالتعاون مع قسم شرطه النزهه وشرطة المرافق والإسكان والمحلات والمتابعه الميدانيه والإشغالات ومسؤول المربعات، مكثفة لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لمخالفات البناء.

وقال اللواء خالد عقل في تصريح خاص إلى بوابة "الخليج 365"، إن الحملة أسفرت عن إزالة عقار رقم 36 بشارع المدينة المنورة متفرع من طه حسين في المهد، لقيام المخالف بتحويل الجراج إلى نشاط آخر، وعمل تعديلات معمارية وحوائط داخلية من المباني وأسقف خرسانية لزيادة مسطح الجرج وسلم خرساني، ويأتى ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويلها للنيابة العسكرية.

وأضاف "عقل" أن الحملة أستهدقت غلق وتشميع كافية حديث يعمل بدون ترخيص بشارع زكريا، وتم رفع كافة الإشغالات وإزالة الإعلانات وتحرير محضر، وعرضها على النيابة العامة.

وأكد "رئيس حي النزهة" جاري الاستمرار فى الحملات لتطبيق القانون وتفعيل قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توجيهات محافظ القاهره اللواء خالد عبدالعال.

محمد فؤاد رئيسا للجهاز التنفيذي لتطوير تل العقارب



أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرارًا بتكليف محمد فؤاد رئيسا للجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، بجانب عمله كمشرف على دور المناسبات والقاعات المتواجدة بالعاصمة.

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وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الجهاز التنفيذى لتطوير تل العقارب، مسئول عن متابعة أعمال التطوير بمنطقة روضة السيدة " تل العقارب" سابقا بحى السيدة زينب والتى تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

يذكر أن محمد فؤاد كان رئيسًا لحي الشرابية ثم رئيسًا لحي شبرا ثم رئيسًا لحي المعصرة ثم تم نقله للديوان العام.

محافظ القاهرة يشهد حملة تطعيم للأطفال بمصر الجديدة



وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة، إطلاق مبادرة تطعيم الأطفال اللذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعات لقاح شلل الأطفال بالحقن من مواليد ١ يناير ٢٠١٦ وحتى ٢٢ مارس ٢٠١٨ بمركز طبي النزهة أول ( المحكمة) بمصر الجديدة.

وتستمر الحملة حتى الانتهاء من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين بفرق ثابتة بكل مكاتب الصحة والوحدات الصحية، على أن يحصل الطفل على جرعة ثانية بعد مرور شهر من تلقيه الجرعة الأولى.