أخبار مصر | رئيس الوزارء: السيسي يتبنى ملف تجميع وتصنيع مشتقات البلازما

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزارء: السيسي يتبنى ملف تجميع وتصنيع مشتقات البلازما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطب، لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملف تجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وأكد مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتبنى هذا الملف منذ فترة، حيث يقوم بمتابعة تنفيذه أولا بأول، وهناك مفاوضات تحدث مع أكثر من جانب للاتفاق على تنفيذه.