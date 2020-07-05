مصر | سقط من المعدية.. ننشر صورة الشاب الذي لقى مصرعه غرقًا في الصف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سقط من المعدية.. ننشر صورة الشاب الذي لقى مصرعه غرقًا في الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على صورة الشاب الذي لقى مصرعه، أمس السبت، في نهر النيل، بمنطقة كفر قنديل ويدعى "محمد.أ".

وكشف شهود عيان على الواقعة، أن الشاب ذو أخلاق حميدة، ويسعى في أعمال الخير، وسقط أثناء مرور المعدية بمنطقة معدية كفر قنديل، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة،

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة شاب لقي مصرعه غرقا أمس السبت، بمياه نهر النيل، بمنطقة معدية كفر قنديل، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، كان قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب غرقا بمياه النيل، بمركز الصف، جنوب المحافظة.

بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وتمكن الضفادع البشرية، من انتشال جثة الشاب، وتبين أنه يدعى "محمد.أ"، وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

Advertisements

ومن جهة أخرى، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن قيام صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح ناري، والمقضى فيها بالإعدام، بالإختباء بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لإستهداف المتهم وأسفرت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة عن ضبطه بمكان إختبائه، وعثر بحوزته على 2 فرد محلي الصنع، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بالحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.