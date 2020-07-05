مصر | "نبشت جثته الكلاب".. كواليس قتل مقاول ودفنه بصحراء أطفيح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "نبشت جثته الكلاب".. كواليس قتل مقاول ودفنه بصحراء أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، في قضية مقتل مقاول، على يد عاملين، والعثور على جثته في صحراء أطفيح، أن الجريمة وقعت منذ ثلاثة أيام.

وأضحت التحقيقات، أن الضحية مقاول، ويدعى "أحمد عاطف"، وهو في الأصل من مركز أبو حماد، في محافظة الشرقية، وأن وراء الجريمة اثنين من العمال، استدرجاه إلى صحراء أطفيح، واعتديا عليه وقتلاه، ثم دفناه في الصحراء، إلى أن نبشت جثته الكلاب الضالة.

وفي وقت سابق، انتدبت نيابة جنوب الجيزة، خبراء الأدلة الجنائية للذهاب إلى مكان الحادث، لأخذ عينات من الجثة المتحللة، وعينات من مسرح الجريمة لمحاولة كشف ملابساتها.

وكان نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة مقاول، بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وتبين أن عاملين وراء قتله بسبب خلافات مالية بينهم، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن جثة المقاول المعثور عليها بالصحراء، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، كانت في حالة تحلل تام، لمرور فترة زمنية على قتله.

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وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة مجهولة الهوية ملقاة بالصحراء، بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية، بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد صبحي وكيل فرقة شرق الجيزة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة لشخص مجهول الهوية.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها والوصول إلى هوية المجني عليه، ومرتكبي الواقعة.

توصلت تحريات العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، إلى أن الجثة لمقاول، كما توصل إلى هوية المتهمين بقتله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.