مصر | نشرة حوادث الخليج 365: الحبس 7 سنوات للسائق المتسبب في حادث وفاة طبيبات المنيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: الحبس 7 سنوات للسائق المتسبب في حادث وفاة طبيبات المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

خنق وضرب".. اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل مقاول في أطفيح

خنقناه وضربناه على راسه لغاية لما مات، ودفنا جثته في الصحراء، وهربنا".. هكذا اعترف العاملون المتهمون بقتل مقاول، والتخلص من جثته بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، بجريمتهم.

السجن 7 سنوات للسائق المتسبب في حادث "طبيبات المنيا"

عاقبت محكمة جنح الصف في الجيزة، اليوم الأحد، السائق المتسبب في الواقعة الشهيرة بـ"حادث طبيبات المنيا"، بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بقتل 4 طبيبات، وإصابة 13 آخرين.