مصر | نشرة حوادث الخليج 365: الحبس 7 سنوات للسائق المتسبب في حادث وفاة طبيبات المنيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: الحبس 7 سنوات للسائق المتسبب في حادث وفاة طبيبات المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:
خنق وضرب".. اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل مقاول في أطفيح
خنقناه وضربناه على راسه لغاية لما مات، ودفنا جثته في الصحراء، وهربنا".. هكذا اعترف العاملون المتهمون بقتل مقاول، والتخلص من جثته بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، بجريمتهم.
السجن 7 سنوات للسائق المتسبب في حادث "طبيبات المنيا"
عاقبت محكمة جنح الصف في الجيزة، اليوم الأحد، السائق المتسبب في الواقعة الشهيرة بـ"حادث طبيبات المنيا"، بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بقتل 4 طبيبات، وإصابة 13 آخرين.
تحقيقات النيابة في واقعة طفل المطرية: انتحر بسبب لعبة تحدي الشنق
فتحت نيابة المطرية التحقيقات في واقعة قيام طفل بالانتحار بشنق نفسه داخل غرفته بسبب لعبة تحدي الشنق الموجود على تطبيق التيك توك.
حجز محاكمة متهم في "داعش الصعيد" لـ10 سبتمبر المقبل للحكم
حجزت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، مُحاكمة مُتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش الصعيد"، لجلسة 10 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
8 أغسطس.. محاكمة يوسف بطرس غالي بتهمة "فساد الجمارك"
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ""فساد الجمارك"، وذلك لجلسة 8 أغسطس المقبل لسماع مرافعة الدفاع والنيابة العامة.
بعد الحكم الغيابي بالإعدام.. براءة الغزاني في إعادة محاكمته بـ"مذبحة كرداسة"
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، حكمها في إعادة محاكمة عمرو صلاح الغزاني المتهم رقم 76 بأمر الإحالة في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، حيث قضت ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه في القضية بعد أن كانت قد أصدرت محكمة الجنايات الدرجة الأولى برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته حكمًا غيابيًا ضده بالإعدام شنقًا.
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "حسم 2 ولواء الثورة"
قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل محاكمة 271 متهما بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017 وذلك لجلسة الاحد المقبل الموافق 12 يوليو.