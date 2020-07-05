شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا في «عزل قنا» إلى 136 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مستشفى قنا للعزل الصحي، اليوم الأحد، عن تعافى وخروج ٢٣ حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، بعد تماثلهم التام للشفاء، من بينهم حالة ولادة قيصرية تمت خلال فترة العزل.
وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى شهد خروج ٢٣ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، وقضائهم فترات زمنية متفاوتة في عزل المستشفى وتلقيهم العلاج اللازم وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين منذ تحويل المستشفى لعزل إلى ١٣٦ حالة.
وأضاف، أن المتعافين بينهم كبار سن، بجانب حالة لمريضة في العشرين من عمرها تم إجراء حالة ولادة قيصرية لها خلال فترة الإصابة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
74,035
-
تعافي
20,103
-
وفيات
3,280
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا في «عزل قنا» إلى 136 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.