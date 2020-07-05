شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا في «عزل قنا» إلى 136 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قنا للعزل الصحي، اليوم الأحد، عن تعافى وخروج ٢٣ حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، بعد تماثلهم التام للشفاء، من بينهم حالة ولادة قيصرية تمت خلال فترة العزل.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن المستشفى شهد خروج ٢٣ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، وقضائهم فترات زمنية متفاوتة في عزل المستشفى وتلقيهم العلاج اللازم وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين منذ تحويل المستشفى لعزل إلى ١٣٦ حالة.

وأضاف، أن المتعافين بينهم كبار سن، بجانب حالة لمريضة في العشرين من عمرها تم إجراء حالة ولادة قيصرية لها خلال فترة الإصابة.