شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٨٤ طالب وطالبة يؤدون إمتحان الفصل الدراسي الثاني بطب بيطري الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020 لمرحلة البكالوريوس، وتستمر أعمالها حتي الأحد 9 أغسطس 2020.

وقام الدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع الطلاب والتعليم بتفقد لجان الإمتحانات، ورافقه الدكتور عبدالعليم فؤاد عبدالعليم عميد الكلية.

واطمئن الدكتور عبدالمنعم نافع على سير أعمال الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان أثناء تأدية الامتحان، مشيداً بالإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الكلية من خلال تعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحان لحماية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من العدوى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد بين الطلاب وإلتزامهم بإرتداء الكمامات أثناء تأدية الإمتحان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالعليم فؤاد عبدالعليم عميد الكلية، أن الامتحانات تشهد حالة من الهدوء والإلتزام من الطلاب، حيث يؤدي اليوم طلاب مرحلة البكالوريوس البالغ عددهم 284 طالب وطالبة إمتحان مادة صحة اللحوم، لافتاً إلى إنه تم تكثيف أعمال التعقيم والتطهير داخل الكلية بالإضافة إلى إجراء كشف الحرارة على الطلاب قبل الدخول، والإلتزام بمنع التجمعات قبل وبعد موعد الامتحان.