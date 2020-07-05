شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تستقبل السفير العراقي لمناقشة تقديم سبل دعم وإدارة أزمة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السفير العراقي لدى القاهرة أحمد نايف الدليمي، بديوان عام الوزارة، لمناقشة تقديم سبل الدعم الصحي ونقل خبرات مصر في إدارة جائحة فيروس كورونا إلى جمهورية العراق.

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان تقديم الدعم الكامل للأشقاء العراقيين، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات بين العراق ومصر وأواصر الصلة بين البلدين باعتبارهم من أقدم الحضارات في التاريخ، كما أوضحت الوزيرة أنه سوف يتم معاملة كافة المواطنين العراقيين على أرض مصر مثلهم مثل المصريين سواء المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت، من خلال إتاحة الخدمات الطبية والعلاجية بكافة أنواعها داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بارسال مساعدات عاجلة وفورية من الكمامات والمطهرات والمستلزمات الوقائية، بالإضافة إلى بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا المستجد إلى دولة العراق، خلال الأيام القادمة لدعمها في اجتياح تلك الأزمة.

وأشار «مجاهد» إلى أنه تم الاتفاق على إجراء «كونفرانس كول» بين وزيرة الصحة والسكان المصرية ووزير الصحة العراقي والمعنيين بإدارة أزمة فيروس كورونا بالعراق، حيث سيتم إطلاع الجانب العراقي على البروتوكول المتبع في مصر وإجراءات إدارة الأزمة من خلال التعريف بنظام إدارة المستشفيات وربطها بغرفة العمليات المركزية وهيئة الإسعاف، وآلية تلقي البلاغات من المواطنين وتوجيههم حسب حالتهم الصحية.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة وجهت بإرسال البروتوكول المتبع في إجراء تحاليل الفيروس والتعريف بالحالة وطرق التشخيص من خلال إجراء الأشعة المقطعية وتحليل الدم، كما وجهت بنقل خبرات اللجنة العلمية والدعم الفني على مدار الساعة لكافة المعنيين بإدارة الأزمة من الجانب العراقي، كما وجهت بإتاحة برامج التدريب الإلكترونية وتشمل برامج مكافحة العدوى والرعايات المركزة لكافة الأطقم الطبية، مؤكدة أهمية إتاحة التعليم والتدريب للأشقاء العراقيين لمساعدتهم في اجتياز الأزمة.

من جانبه، هنأ السفير العراقي وزيرة الصحة والسكان على النجاح في إدارة أزمة فيروس كورونا في مصر بالشكل الملحوظ دوليًا، معربًا عن سعادته وتطلعه لنقل الخبرات المصرية في ذلك الملف لدعم القطاع الصحي العراقي في مواجهة فيروس كورونا والتصدي له.

وأثنى السفير على إدارة القطاع الصحي المصري للأزمة من خلال تشخيص الحالات البسيطة والحرجة والإجراءات المتبعة للعزل المنزلي للحالات البسيطة، بالإضافة إلى تجربة العزل في بعض الفنادق والمدن الجامعية ونزل الشباب، والتي ساهمت في الحفاظ على استقرار وتوازن المنظومة الصحية.

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وخلال الاجتماع أجرت وزيرة الصحة والسكان، اتصالًا بوزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي، وتوجه الآخير خلاله بالشكر للوزيرة على تقديم الدعم الصحي الكامل للشعب العراقي، مثمنًا دور القيادة السياسية والحكومة المصرية وتوجهها للاهتمام بالقطاع الصحي خلال الفترة الحالية من خلال إطلاق المشروعات القومية ومبادرات الصحة العامة.

وخلال الاتصال أكدت الوزيرة تقديم كافة سبل الدعم الصحي والفني المستمر لدولة العراق، كما تم الاتفاق على التواصل المستمر مع اللجنة العلمية المشرفة على وضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا في مصر من خلال «الكونفرانس كول»، كما أثنى وزير الصحة العراقي على بدء تصنيع دواء الريمديسفيرفي مصر، بالإضافة إلى تجربة الحقن ببلازما المتعافيين من الفيروس لعلاج المصابين.

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تستقبل السفير العراقي لدى القاهرة أحمد نايف الدليمي

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تستقبل السفير العراقي لدى القاهرة أحمد نايف الدليمي

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تستقبل السفير العراقي لدى القاهرة أحمد نايف الدليمي