شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يفتتح السوق النموذجي بميدان حي السلام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والعميد أحمد شعيب، رئيس حي ثان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بجولة ميدانية بدائرة حي ثان، بافتتاح السوق النموذجي للخضر والفاكهة بميدان حى السلام، والذي يضم عدد ١٨٤ فرشًا لتجميع الباعة ألجأئلين بهذا السوق والذي تم تطويره ورفع كفائته بعد أن ظل مهملا لعدة سنوات وكان قد تحول إلى بؤرة للقمامة والمخلفات لعدة سنوات وبعد التطوير أصبح سوقا نموذجيًا مكتمل الخدمات والمرافق.

وفي سياق متصل، قام المحافظ ومرافقوه من القيادات بافتتاح ملعب الشهداء المفتوح بشارع عبدالحكيم عامر بمنطقة منشية الشهداء، والذي تم تطويره ورفع كفاءته بعد أن ظل مهملا لعدة سنوات وأصبح متنفسًا جديدًا لأبناء وأهالي المنطقة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنيين، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم التي وعد بدراستها وإيجاد حلولا لها.

وقال المحافظ إن الافتتاحات الجديدة تأتي في إطار استكمال خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة كافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة وتوابعها وما تشهده المحافظة من أعمال التطوير والتجميل بمختلف الأحياء.

محافظ الإسماعيلية يفتتح السوق النموذجي بميدان حى السلام والملعب المفتوح بمنشية الشهداء

محافظ الإسماعيلية يفتتح السوق النموذجي بميدان حى السلام والملعب المفتوح بمنشية الشهداء

محافظ الإسماعيلية يفتتح السوق النموذجي بميدان حى السلام والملعب المفتوح بمنشية الشهداء

محافظ الإسماعيلية يفتتح السوق النموذجي بميدان حى السلام والملعب المفتوح بمنشية الشهداء

محافظ الإسماعيلية يفتتح السوق النموذجي بميدان حى السلام والملعب المفتوح بمنشية الشهداء

محافظ الإسماعيلية يفتتح السوق النموذجي بميدان حى السلام والملعب المفتوح بمنشية الشهداء