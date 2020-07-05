شكرا لقرائتكم خبر عن جودة التعليم: اعتمدنا 10% من المدارس الحكومية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، عن اعتمادها 4290 مدرسة حكومية من عام 2014.

وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بإن إجمالي عدد المدارس الحكومية التي تقدمت للاعتماد من الهيئة للعام الحالي بلغ ١٠٥٤ مدرسة، وإن عدد المدارس التي تم اعتمادها بلع ٤٢٩٠ منذ ٢٠١٤ وحتي ٢٠١٩ وهي نسبة تصل إلى حوالي 10% من إجمالي عدد المدارس الحكومية في مصر.

وأضافت أن الهيئة تعمل على مساعدة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال تقديم التدريب والدعم الفني للمؤسسات التعليمية لحل مشكلات المدارس لزيادة أعداد المؤسسات المتقدمة من وزارة التربية والتعليم للاعتماد من الهيئة للوصول إلى المستهدف من خطة مصر 2030 وهو اعتماد 60% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر.