شكرا لقرائتكم خبر عن «دينية النواب» توصي بزيادة مسابقات خطباء المكافآت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلبات إحاطة مقدم من النائب محمد عمارة وممدوح مقلد وأحمد العرجاوي وعبدالباقي تركيا ومصطفي كمال، بشأن أزمة تعيين خطباء المكافآة وتحسين أوضاعهم المادية.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بشأن الإفادة عن إجمالي عدد خطباء المكافأة الذين تم تعيينهم أئمة، وكذا إجمالي عدد خطباء المكافأة الذين تم نقلهم على بند التحسين، وذلك من عام 2016 وحتي تاريخه.

وأضاف «طايع» أن إجمالي عدد خطباء المكافآت الذين تم تعيينهم كأئمة، يأتي كالتالي: الإعلان رقم 1 لسنة 2016 كان العدد 354، وفي الاعلان التكميلي الأول 110، والإعلان التكميلي الثاني 85، والإعلان التكميلي الثالث 50، والإعلان التكميلي الرابع 15، والإعلان التكميلي الخامس 38، ليبلغ العدد الإجمالي 672.

ولفت رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلى أن إجمالي عدد خطباء المكافأة الذين نقلوا على بند التحسين (1527) خطيببا، وأن من نجحوا تحريريا وجار اختبارهم شفويا، عدد 119 متقدم للحصول على تصريح خطابة على بند التحسين.

ورد النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه يجب على كل إمام وخطيب قبل صعوده للمنبر أن يكرم نفسه أولا، ومن يعتلي المنبر يجب أن يكون على مستوي راقي من العلم والذكاء والفطنة والحضور.

وتابع العبد: «مع الشكر لوزير الأوقاف على تصفية هؤلاء الخطباء لكي تتناسب مع قيمة وقامة الدعوة الإسلامية، بحيث لا يقبل إلا من يتناسب مع هذا المقام».

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وأوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وزارة الأوقاف بزيادة مسابقات خطباء المكافأة.