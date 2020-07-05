شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة ١٢١٤٩ مشروعا للشباب بتكلفة مليار و٧٠٧ مليون جنيه ضمن مشروعك بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية تنفيذ ١٢ ألف و١٤٩ مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة مليار و٧٠٧ مليون و٨٩٤ ألف جنيه، لتوفر ٤٢ألف و٢٣١ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي، مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها».

وأضاف أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاءوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٢٦٠ مشروع بقيمة ٢٥٠ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٥٦١ مشروع بقيمة ٢١٨ مليون و٨١٧ ألف و٢٥٠ جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ١٥٨٩ مشروع بقيمة ٢٠٢ مليون و٩٤٢ ألف و٦٥ جنيه.

بينما وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية، بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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