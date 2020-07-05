شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة: استقبلنا 10 آلاف طفل خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الرفاعي، مدير عام مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها في العيادات الخارجية خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، بلغ 10 آلاف طفل، منهم 7424 طفلًا من محافظة الدقهلية، و2576 طفلًا من مختلف محافظات مصر.

وأكد «الرفاعي»، في بيان، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها في قسم الطوارئ بلغ 3160 طفلًا، و‏إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيل دخولها للمستشفى خلال هذه الفترة هو 784 طفلًا.

وأشار مدير عام مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة إلى أن ‏متوسط مدة الإقامة يتراوح بين 4 و17 يومًا، حسب التخصص، والمتوسط العمري للأطفال الذين تم دخولهم للمستشفى هو خمس سنوات وخمسة شهور، وتم إجراء 8000 تحليل دم بقسم المعامل، وإجراء 1850 فحصًا بالأشعة التشخيصية من رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وموجات صوتية وأشعة باريوم وأشعة عادية.

وذكر «الرفاعي» أن نسبة الخروج بعد التحسن والمتابعة في هذه الفترة بلغت 96%، مُوجهًا الشكر لفريق العمل الجبار في ظل هذه الظروف الاستثنائية.