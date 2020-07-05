شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، من حيث المبدأ.

ويستهدف مشروع القانون معالجة وقائع سابقة بتسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل مصر، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، التي حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، ومنها تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها، ما استوجب التدخل التشريعي للتصدي لأي أفعال تمارس في هذا الإطار بقصد الغش.

ويأتي مشروع القانون في إطار حرص الدولة على تنظيم وضبط كافة الامتحانات التي تجري في كافة المراحل التعليمية بإختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.

وقال النائب بهاء أبوشقة، مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن مشروع القانون يأتي بعد رفض المجتمع تلك الظاهرة المستجدة عليه ومحاولة التصدي لها، حيث تبين أن القانون القائم لم يحقق أدوات الردع الكافية، ولما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية الأحكام التي تضمنتها النصوص الحالية لمواجهة تلك الظاهرة.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه لم يكن يتمنى أن يكون هناك قانون مماثل في يوم من الأيام بأن يكون التجريم بعقوبات سالبة للحريات في وقائع الغش بالامتحانات.

ورفض النائب سعيد طعيمة مشروع القانون، معتبرًا أنه مخالف للاتفاقيات الدولية، وقال: «هتعمل إيه.. هتجيب طفل وتحبسه»، ليرد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بأن العقوبات الواردة بمشروع القانون هي ذات الواردة بالقانون القائم، والقانون جاء لمواكبة الأمور المستحدثة في وقائع الغش.

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