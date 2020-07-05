شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي يعاتب سعد الهلالي بسبب فتوى «تصرفات النبي محمد ليست دينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاتب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ سعد الدين الهلالي، بسبب قوله إن «تصرفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليست دينا».

وقال الجندي خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «DMC»، اليوم الأحد: «هذا الكلام يحتاج إلى توضيح، ما الذي تقصده بهذا المعنى؟ ولو كنت تقصد معنى آخرًا فيجب أن يوضح هذا المعنى».

وأضاف: «تصرفات النبي من قول أو فعل أو إقرار في المسائل الشرعية هي من مصادر التشريع التي بني عليها الإسلام.. لك كل الاحترام والتقدير ولكن لا بد من تنبيه الناس بشأن المقصود من الألفاظ حتى لا يحدث التباس، وأظن فيك أنك تقصد أمرًا طيبًا وهو عدم الخلط بين الأفعال البشرية الجبلية التي لا ينبني عليها التشريع والعلوم التجريبية فليس مطلوبًا من النبي أن يكون مهندسًا وطبيبًا وقد يصيب فيها ويخطئ، والأفعال التشريعية، ومن ثم لا بد أن نفرق بين التصرفات التي تصدر عن النبي».

وأردف: «وكذلك إذا كان الأمر يتعلق بالاجتهادات النبوية الكريمة، فالنبي قد يجتهد، ولو كان صوابا جوزه الوحي ولو كان مخالفًا للصواب نزل الوحي موجهًا ومعلما مثل قوله تعالى يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله».