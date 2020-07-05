شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» عن موافقة «النواب» على «ضريبة الراديو»: «خذوا بمصالح الشعب لمرة واحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، رفض الحزب توجه الأغلبية التي تمثل أحزاب المولاة في تمرير قانون زيادة رسوم تجديد تراخيص السيارات الذي تقدمت به الحكومة على شكل فرض رسوم على راديو السيارة بقيمة ١٠٠ جنيه، موجها حديثة للنواب بأخذ مصالح أفراد الشعب بعين الاعتبار لمرة واحدة قبل فض الدورة البرلمانية.

وأشار «قرطام»، أن رسوم تجديد رخص السيارات في مصر أصبحت من الأعلى عالميا، بجانب قيمة الضرائب والجمارك التي يتحملها المواطنون عند شراء السيارة بقيمة قد تزيد عن ثمنها الحقيقي، وفي الماضى كانت الحكومة تجد بعض التبرير عندما كانت الدولة تتحمل دعم الوقود، إلا أنه مع إلغاء الدعم واستمرار ارتفاع قيمة الجمارك فلا يجوز أبدا التفكير في الموافقة على زيادة رسوم الترخيص ولو قرشا واحدا.

وأوضح «قرطام» أنه في كل الأحوال قيمة الـ ١٠٠ جنيه المخصصة كرسوم لن تعود بأي فائدة على أصحاب السيارات، وإنما سيتم تحصيلها لصالح الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الداخلية ومصالح أخرى، ولا تعود على أصحاب السيارات بأي نفع من خدمات لها ارتباط مباشر، فضلا عن أن السيارات الحديثة لن تحتوي على راديوهات، وإنما ستضم كومبيوتر تستطيع من خلالها الاستماع عبر الانترنت، وسيدفع صاحب السيارة فاتورة الاستهلاك.

وأكد رئيس حزب المحافظين، رفض الحزب لأي موافقة تصدرها الأغلبية الممثلة من نواب المولاة على الاستقطاعات المقترح تطبيقها على رواتب الموظفين وعلى المعاشات، لصالح جهاز الحماية من الأوبئة، بالإضافة إلى المخصصات الدستورية للصحة والمدفوعات والمحملة على الموظفين لتغطية تكاليف التأمين الصحي.

ويُهيب حزب المحافظين بالأغلبية رفض مشاريع تلك القوانين الحكومية الجبائية، وأخذ مصالح أفراد الشعب بعين الاعتبار لمرة واحدة قبل فض الدورة البرلمانية.

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