شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 32 قرار غلق وتشميع وإزالة لبناء مخالف بالعاشر والشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 32 قرار غلق وتشميع لوحدات دور أرضي بعمارات الإسكان الاجتماعي لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، حيث تم تحويل الوحدات لمحال تجارية بالمخالفة، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مالكيها.

وأوضح المهندس خالد شاهين أن الحملة تم تنفيذها بمعرفة إدارات الأحياء والنظافة والتنمية والأمن بالجهاز، وبمشاركة شرطتي التعمير والمرافق، وأسفرت أيضاً عن رفع الإشغالات والتند الحديد والصاج أمام المحال والورش المخالفة بالشارع الفاصل بين المجاورات ٣٠و٣١و٣٣ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا على استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بجميع الأحياء والمجاورات بالمدينة بشكل يومي.

كما قَاد المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق حملة إزالة فورية لمخالفة بناء بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، حيث تم رصد مخالفة بناء متمثلة في تنفيذ زيادة بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكني بالمنطقة الأولى (عمارات) بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة المشكلة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة تمكنت خلال الحملة من إزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم التنسيق مع شرطة المرافق لتنظيم حملات رفع إشغالات أمام المجمعات التجارية والباعة الجائلين، مشيرا إلى أنه تم شن حملة استهدفت الأحياء ( الثامن – المستقبل – الشباب 63م) بإجمالى (7) مجمعات تجارية، حيث تمكنت الحملة من مصادرة الإشغالات خارج حدود المحال التجارية بتلك المجمعات، وذلك لتعديها على ممرات المشاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير (32) محضر مخالفة.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى إلى أن حملة رفع الإشغالات جاءت بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وحول الأسواق، والمحافظة أيضاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

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