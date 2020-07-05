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شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة في المنيا بعد حبس السائق المتسبب في حادث الطبيبات 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عمت الفرحة بين أهالي المنيا بعد صدور حكم قضائي من محكمة جنح الصف جنوب الجيزة بحبس السائق المتهم في حادث «طبيبات المنيا» الذي وقع يناير الماضي لمدة 7 سنوات، لاتهامه بالقتل الخطأ الناتج عن الإهمال وعدم اتباع التعليمات المرورية.
كانت النيابة أحالت المتهم إلى المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات وورد التقارير الفنية والطبية الخاصة بالحادث، وإعداد مذكرة بالإحالة ورفعها للمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.
وكشفت تحقيقات النيابة في الحادث المعروف بـ«طبيبات المنيا» عن أنه اثناء توجه أطباء من المنيا إلى وزارة الصحة في القاهرة، اصطدمت سيارتهم «ميكروباص» بسيارة «نقل» نتيجة نوم السائق والسرعة الزائدة، ما أدى إلى وفاة 3 طبيبات وسائق وعامل وإصابة 17 آخرين.
وتسلمت جهات التحقيق تقريرا طبيا وافيا حول حالة المصابين في الحادث، فضلًا عن تقرير حالات الوفاة، وتضمنت التقارير تفاصيل الإصابات التي لحقت بالمصابين، وتنوعت بين كسور وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد، فضلًا عن الإصابات التي لحقت بالمتوفين وأدت لوفاتهم.
وتسلمت جهات التحقيق التقرير الفني الخاص بالسيارات المتضررة جراء الحادث بعد عرضها على مهندس فني لفحصها، لبيان أسباب وقوع الحادث، وتسلمت نتائج تقرير خبراء الأدلة الجنائية بشأن فحص الأدلة التي تم جمعها من موقع الحادث.
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