شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطلع على خطط الجيش لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود مع ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على خطط الجيش المصري لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود مع ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري، اللواء أ.ح طارق الظاهر مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء محمد البشاري رئيس لجنة الأقمار الصناعية، واللواء عمرو فاروق رئيس لجنة المحمول العسكري، والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات وكبار المسؤولين بالدولة.

وقالت الرئاسة في بيان أن «السيسي اطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الإستراتيجية امتدادًا للحدود الدولية لمصر».

وكذلك أطلع على أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا انظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري «طيبة 1».

كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي الخاص بمشروع إنشاء الشبكة الوطنية الحكومية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والتي تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تسخير أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

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