شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر وبكاء وصلاتي جنازة.. رجاء الجداوي تتوجه إلى مثواها الأخير وسط محبيها (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيعت جنازة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، اليوم الأحد، وشهدت مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، آداء صلاة الجنازة بحضور أفراد أسرتها والطاقم الطبى بالمستشفى.

وتم تجهيز سيارة إسعاف مجهزة لنقل جثمان الفنانة الراحلة من المستشفى، إلى مقابر البساتين في القاهرة حيث تم آداء الصلاة عليها مرة أخرى هناك.

وتسلم الجثمان من المستشفى كل من أميرة حسن مختار الإبنة الوحيدة للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، وزوجها محمد هندى رجل الأعمال وحفيدتها روضة، وذلك بعد الإنتهاء من الإجراءات، حيث دخلوا لإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

وكانت الراحلة قد أصيبت بفيروس كورونا وتم نقلها من القاهرة إلى مستشفى أبوخليفة في 24 مايو الماضي يوم عيد الفطر المبارك، وظلت تخضع للعلاج طوال 43 يوما، تم خلالها حقنها بالبلازما والحصول على أربع مسحات منها أكدت جميعها إيجابيتها للفيروس، الأولى بعد 4 أيام من وصولها المستشفى، والثانية بعد تلقيها البلازما، والثالثة قبل أسبوعين، والرابعة قبل يومين من وفاتها.

وولدت الراحلة في حي المحطة الجديدة بالإسماعيلية في 6 سبتمبر 1938 وتلقت تعليمها في مدرسة الفرنسيسكان بالقاهرة، وعملت مترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتم اختيارها ملكة جمال مصر في العام 1958 وتزوجت من الراحل حسن مختار، مدرب حراس نادي الإسماعيلي في السبعينيات، والذي توفي في 5 مارس 2016، ولها ابنة وحيدة هي أميرة، وحفيدة وحيدة هي روضة.

تشييع جثمان الفنانة رجاء الجداوي

تشييع جثمان الفنانة رجاء الجداوي

تشييع جثمان الفنانة رجاء الجداوي

تشييع جثمان الفنانة رجاء الجداوي

تشييع جثمان الفنانة رجاء الجداوي

تشييع جثمان الفنانة رجاء الجداوي

تشييع جثمان الفنانة رجاء الجداوي

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