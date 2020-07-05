أخبار مصر | لجنة مكافحة كورونا: لا نعلم موعد الموجة الجديدة للفيروس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر لجنة مكافحة كورونا: لا نعلم موعد الموجة الجديدة للفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء في الأونة الأخيرة تفيد بتعرض مصر لموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)، خلال شهر أغسطس القادم، وأخذ العديد يحذر من هذه الموجة.

من جانبه علق الدكتور وجدي أمين، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، قائلًا: "لا نعلم متى تنتهي الموجة الأولى للفيروس لنتوقع موعد مجئ الموجة الثانية، مشيرًا أن فيروس كورونا بدأ تضعف حدته ولكنه سريع الانتشار والعدوى، لذا يجب على المواطنين الاستمرار في اتباع أساليب وإجراءات الوقاية وتوخي الحذر وعدم التهاون".

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى أمس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.