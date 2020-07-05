أخبار مصر | إنجازات الدولة في تطوير الأسواق العشوائية خلال 2020

شهد عام 2020 الكثير من التطورات والإنجازات للدولة ومن أهمها تطوير الأسواق العشوائية، وذلك بإقامة أسواق حضارية والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أهم الأسواق الشعبية، التي تم تطورها:

من سوق جمعة لعبود:

ينضم سوق عبود للمشروع القومي للعاصمة، حيث يستهدف نقل الباعة الجائلين الي أسواق حضارية، ويتم تطوير سوق عبود من خلال منحة الاتحاد الأوروبي الموكلة للوكالة الفرنسية.

ويشمل تطوير السوق من 146 باكية ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالسوق من رصف وانارة وتشجير، كما يقع في سوق التونسي الجديد بالبساتين ليكون بديل للأسواق العشوائية الخمسة الموجودة شمال المجزر الآلي بالبساتين وهما سوق الجمعة وعبود.

وبلغ تطوير سوق عبود 205 ملايين جنيه تقريبا بالمنطقة على مساحة أكثر من 50 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بحي البساتين، ولا يبعد إلا حوالي 1 كم عن الموقع القديم وتتصل بطريق الاوتوستراد مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة كما سيخصص الموقع لنقل 4 أسواق منها الاثاث المستعمل والموبيليا.

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وتتوافر كافة الخدمات بالسوق الجديد من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه، كما سيكون إقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة ونقطة إطفاء وإدارة للتشغيل والصيانة ونشر كاميرات مراقبة.

سوق الزاوية الحمراء:

يتكون من دورين ويضم على عدد ٢٠٩ باكية، حيث يشمل الطابق الأرضي ٩٩ باكية تتنوع الأنشطة به بين نشاط خضروات وفاكهة وأسماك وطيور، أما الطابق الاول يشمل ١١٠ باكية تعمل في البقالة الجافة والعلافه وقد تم نقل سوق الزاوية الي الأسواق الحضارية في العاصمة.

سوق الخميس:

أعلنت محافظة القاهرة إزالة سوق الخميس بمنطقة المطرية، وإخلاؤه من الباعة ونقلهم إلى المكان الجديد المخصص لذلك، إذا بدأ تسكين الباعة في السوق الحضارية الجديدة بميدان المسلة.

ويهدف المشروع الي تطوير الميدان بوصفه أحد الشرايين المرورية الهامة بالعاصمة، وتطوير محاور المطرية المؤدية إلى طريق بنها الحر وطريق روض الفرج، وقد تم الانتهاء أعمال الإخلاء والإزالة بسوق المطرية القديم بنسبة 80 %، وتسليم 400 بائع الباكيات الخاصة بهم بسوق المطرية الجديد.

ويشمل السوق الجديد ٨٢٢ باكية و٣٠٠ محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية، والتي تبعد عن موقع السوق القديمة بمسافة ٢ كيلو متر.