أخبار مصر | بعد أداء اليمين الدستورية مباشرة.. رؤساء الهيئات الإعلامية يباشرون عملهم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد أداء اليمين الدستورية مباشرة.. رؤساء الهيئات الإعلامية يباشرون عملهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ اليوم الأحد، رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد، مهام عملهم بعد اداء اليمين الدستورية بمجلس النواب؛ حيث وصل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمقر المجلس، ووصل المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمقر الهيئة، ووصل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمقر ماسبيرو.

ويباشر رؤساء الهيئات الثلاث عملهم، اليوم، بعد أداء اليمين الدستورية بمجلس النواب، ومن المقرر أن يعقد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد، غدًا، فيما دعل المهندس عبدالصادق الشوربجي أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة للانعقاد.

قرار الرئيس السيسي

وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.

وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة".

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي".

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي".

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات.

وضمت الهيئة الوطنية للصحافة في عضويتها كلًا من:

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- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة".

- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية".

- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية".

- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية".

- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية".

- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

وضمت الهيئة الوطنية للإعلام في عضويتها كلًا من:

- المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة".

- خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية".

- ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام".

- هالة فاروق حشيش "ممثلًا لنقابة الإعلاميين".