أخبار مصر | "من الأنتكخانة إلى الآلاي".. تعرف على سيناريو عرض متحف المركبات الملكية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر "من الأنتكخانة إلى الآلاي".. تعرف على سيناريو عرض متحف المركبات الملكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة نيڤين نزار معاون وزير الآثار لشئون العرض المتحفي، عن سيناريو العرض المتحفي لمتحف المركبات الملكية، والذي يهدف لإلقاء الضوء على عدد من القطع الأثرية الفريدة، والمتنوعة.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية لوزير السياحة والآثار في متحف المركبات الملكية صباح اليوم للوقوف على آخر مستجدات المشروع.

وأشارت نزار إلى أن العرض جديد إلى إلقاء الضوء على جميع القطع الأثرية من خلال ٥ قاعات للعرض؛ أولها قاعة الأنتيكخانة والتي ستعرض العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية خلال المناسبات المختلفة.

وقاعة الاستقبال وبها شاشة عرض سينمائي ويتم من خلالها عرض فيلم وثائقي عن الفترة الزمنية للأسرة العلوية وتضم القاعة أيضًا غرفة العرض المتغير.

قاعة الجمالون أو الموكب والتي تمثل الشارع في العصور الملكية وسوف تعرض أندر أنواع المركبات وهي عربة الآلاي والنصف آلاي، وهما عربات يجرها الخيول ويتم تصنيعها بمواصفات معينة للملوك وكبار رجال الدولة.

قاعة المناسبات الملكية وتضم مجموعة من العربات التي كان يستخدمها أفراد الأسرة العلوية خلال المناسبات الرسمية المختلفة مثل حفلات الزفاف والمراسم الجنائزيه والأعياد والمتنزهات وغيرها، لوحات زيتية عبارة عن بورتريهات لملوك وملكات وأميرات وأمراء الأسرة العلوية.

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قاعة الحصان وتضم مجموعة من الفتارين لعرض الملابس الخاصة بالعاملين على العربات الملكية والاكسسوارات الخاصة بالخيول.

محتويات المتحف