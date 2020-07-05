أخبار مصر | 3 أدوية رخيصة الثمن تستخدم في علاج فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 أدوية رخيصة الثمن تستخدم في علاج فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب العالم الإعلان عن علاج فيروس "كورونا" المستجد، الذي سبب حالة من الرعب والتوتر، حيث بدأت شركات الأدوية العالمية بتصنيع العقارات ومن المتوقع توافرها في كافة الصيدليات وبتكلفة رخيصة جدا.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الأدوية الرخيصة المعلنة حتى الآن:

عقار ميتفورمين:

وأعلن باحثين في مدينة "ووهان" الصينية، إنهم يعتقدون بأن الدواء الذي يستخدمه أغلب مرضى السكري في مختلف أنحاء العالم، وهو أرخص أنواع الدواء المستخدم من قبل هؤلاء المرضى، ربما يكون علاجًا فعالًا جدًا في القضاء على كوفيد 19.

وكان يستخدم هذا العقار لمرضى السكري من النوع الثاني، كما أنه يتوفر في أغلب الصيدليات بسعر رخيص جدا.

وأجرى الباحثون الصينيون العديد من الدراسات حول هذا العقار، لاحظوا في بدايات الشهر الماضي أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في أوساط المرضى الذين يتناولون هذا الدواء منخفضة، أو أنها كانت أقل مقارنة بالذين لا يأخذونه.

عقار أزيثرومايسين:

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ويعتبر مضاد حيوي من مجموعة الماكروليد، ويستخدم لعلاج عدد من العدوى البكتيرية، والتي تشمل التهاب الأذن الوسطى، والتهاب البلعوم العقدي، وذات الرئة، وإسهال المسافرين، وبعض الالتهابات المعوية الأخرى.

ويعمل هذا العقار عن طريق خفض إنتاج البروتين، وبالتالي وقف نمو البكتيريا، ولجأت له العديد من الدول في برتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، ولكن هناك بعض التحذيرات بسبب الاضرار السلبية علي القلب.

عقار ديكساميثازون:

وأعلن علماء بريطانيون عن علاج "رخيص" ومتاح على نطاق واسع لمرض "كوفيد" 19، وهو مكون من مادة السترويد، التي تعتبر من مركبات كيميائية يجري تصنيعها حتى تؤدي دورا شبيها بالهرمونات الطبيعية، وذلك علاج عدد من الاضطرابات الصحية.

وأجرى العديد من الدراسات لاستخدامه لعلاج فيروس كورونا المستجد، وتبين أنه يؤدي إلى خفض معدل الوفيات بواقع الثلث وسط مرضى، الذين تم وضعهم تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وأكد الباحث في جامعة أوكسفورد، مارتن لاندراي، وهو أحد من شاركوا في تجربة العقار، أن النتائج اثبتت نجاحه للوقاية من فيروس كورونا، كما أنه معروف بسعره المنخفض.