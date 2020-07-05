أخبار مصر | "الأعلى للآثار": عربة زفاف الخديوي إسماعيل كانت هدية من أوچيني (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأعلى للآثار": عربة زفاف الخديوي إسماعيل كانت هدية من أوچيني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أحد أهم عربات متحف المركبات الملكية والذي يضم 42 عربة، هي مركبة الآلي، والتي خصصت لزفاف الخديوي إسماعيل.

وجاء ذلك أثناء الجولة التفقدية لوزير السياحة والآثار في متحف المركبات الملكية صباح اليوم للوقوف على آخر مستجدات المشروع.

وأشار وزيري، إلى أن المركبة تم إهداؤها من الإمبراطورة أوجيني إمبراطورة فرنسا، وزوجة نابليون الثالث للخديو إسماعيل، لتكون العربة الخاصة أثناء زفافه.

ولفت، إلى أن العربة تم ترميمها بواسطة فريق الترميم المصري، والذي قام بعمل متقن للغاية، حيث عاد للعربات الملكية رونقها من جديد.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، متحف المركبات الملكية ببولاق، حيث يقوم بجولة للوقوف على مستجدات أعمال مشروع ترميم المتحف.

واطلع العناني خلال جولته علي العمل في معمل الترميم وترميم المقتنيات الأثرية بالمتحف استعدادا للعرض،حيث تم الانتهاء من ترميم أكبر مجموعة من العربات الملكية تعرض فى المتحف.

ويأتي متحف المركبات الملكية الثانى عالميًا،حيث يضم مجموعة نادرة من العربات الملكية وأكبر عدد من اللوحات والصور النادرة للملك فاروق، ومجموعة نادرة من صور الخيول واللوحات الزيتية من عصر الأسرة العلوية.

Advertisements

وقالت الدكتورة إيمان نبيل خلال الزيارة، إن معمل الترميم قد أنهى أعمال الترميم لكل القطع الأثرية المفترض عرضها ضمن سيناريو عرض المتحف، قد أشاد كل الحاضرين بالمجهود المبذول فى أعمال الترميم وفريق العمل.

والتقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية عدد من الصور لمقتنيات متحف المركبات الملكية في برلاق والمقرر افتتاح خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف يضم 42 عربة من العربات الملكية للأسرة العلوية، وبدأ العمل فيه منذ 2001 وتوقف عدة مرات.

وأضاف وزيري أن العمل توقف تمامًا في المتحف 2017 ثم استأنف المجلس الأعلى العمل فيه ليكون جاهز للافتتاح خلال الفترة القادمة.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار سوف يتفقد متحف المركبات الملكية ببولاق اليوم، حيث سيقف على مستجدات أعمال مشروع ترميم المتحف.

واطلع العناني خلال جولته علي العمل في معمل الترميم وترميم المقتنيات الأثرية بالمتحف استعدادا للعرض،حيث تم الانتهاء من ترميم أكبر مجموعة من العربات الملكية تعرض فى المتحف.

ويأتي متحف المركبات الملكية الثانى عالميًا،حيث يضم مجموعة نادرة من العربات الملكية وأكبر عدد من اللوحات والصور النادرة للملك فاروق،ومجموعة نادرة من صور الخيول واللوحات الزيتية من عصر الأسرة العلوية.

ومعمل الترميم قد انهى أعمال الترميم لكل القطع الأثرية المفترض عرضها ضمن سيناريو عرض المتحف،قد أشاد كل الحاضرين بالمجهود المبذول فى أعمال الترميم وفريق العمل.