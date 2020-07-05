أخبار مصر | "التنمية المحلية" تعلن إزالة مخالفات بناء بمساحة 6.4 مليون متر (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر "التنمية المحلية" تعلن إزالة مخالفات بناء بمساحة 6.4 مليون متر (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنفوجرافًا يوضح بيان بحجم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء حتى أمس السبت 4 يوليو، حيث جاء فيه أن الحملات استطاعت إزالة 19556 مخالفة للزراعة بالملكية الخاصة بمساحة 4.499 فدان، كما تم إزالة 7.859 مخالفات البناء على أملاك الدولة بمساحة 6.414.795 متر2.

وأوضح الإنفوجراف أيضا، أنه تمت إزالة 2192 مخالفات الزارعة بأملاك الدولة بمساحة 17.493 فدان، و8608 مخالفات البناء بمساحة 1.522.385 متر2 .

وأشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالجهود التي قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، مشددا على ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور وعدم التهاون مع من يستغلون الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا، ويقومون بالبناء بالمخالفة للقانون، أو التعدى على أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية.

وطالب، القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية بالمرور بصورة دورية في نطاق عملهم لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور.

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