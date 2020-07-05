أخبار مصر | "مودة" ينظم تدريبا تفاعليا عبر الإنترنت للمتزوجين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر "مودة" ينظم تدريبا تفاعليا عبر الإنترنت للمتزوجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت المرحلة الأولى من التدريب التفاعلي الذي نظمه المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" للمتزوجين، ومن هم في مرحلة الخطوبة، هذا الأسبوع، عبر شبكة الإنترنت الخاص بالمحتوى التدريبي للمشروع بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت رعاية نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.

وقالت رندا فارس، مديرة مشروع "مودة": إنها المرة الأولى التي يحضر فيها المتزوجون والشباب في مرحلة الخطوبة تدريبات "مودة"، حيث كانت التدريبات مقتصرة على شباب الجامعات والمجندين من القوات المسلحة والشرطة والشباب داخل مراكز الشباب.

وأضافت أن المرحلة الأولى من هذه التجربة من التدريب التفاعلي نستهدف بها 400 متدربة من كافة محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ 20 محاضرة تفاعلية عبر تطبيق زووم تتناول المحتوى التدريبي للمشروع، وتستمر المحاضرات على مدار يوليو الجاري وشهري أغسطس وسبتمبر القادمين.

وينقسم التدريب إلى جلستين:

• الجلسة الأولى:

تتناول الأبعاد الاجتماعية والنفسية والشرعية للحياة الزوجية ويحاضر فيها الدكتور محمد فوزي والي، أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور.

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• الجلسة الثانية:

تتناول أهم الجوانب الصحية في الحياة الأسرية ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور عمرو حسن،أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة.

ولمن يرغب في تلقي التدريب يمكنه التسجيل من خلال الرابط التالي من هنا.

وتأتي هذه الخطوة كمبادرة من قبل المشروع للتأقلم مع الأزمة الراهنة وإيجاد حلول تتناسب مع الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الحكومة.

ويذكر أن وزارة التضامن الإجتماعى أطلقت في وقت سابق مشروع "مودة" الذي يسعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الأسرة المصرية والشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، وذلك عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج، أيضًا تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء.

هذا وأختتم المشروع القومي "مودة" المرحلة الأولى من التدريب التفاعلي الذي ينظمه للحفاظ على كيان الأسرة المصرية عبر شبكة الإنترنت الخاص بالمحتوى التدريبي للمشروع، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت رندا فارس، مدير مشروع "مودة"، إن المرحلة الأولى من تدريب مودة التفاعلي استفاد منها ٨٠٠ مشاركة من كافة محافظات الجمهورية بإجمالي ٧٥ ساعة تدريبية عبر تطبيق زووم تم خلالها تقديم ٣٠ ورشة عمل تناولت المحتوى التدريبي للمشروع.