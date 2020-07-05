أخبار مصر | "الخليج 365" تنعي الفنانة رجاء الجداوي: مسيرة خالدة في وجدان المصريين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تنعي الفنانة رجاء الجداوي: مسيرة خالدة في وجدان المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت مؤسسة "الخليج 365"، الفنانة رجاء الجداوى، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر يُناهز 82 عامًا، بعد 43 يومًا داخل العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365"، أن مسيرة الفنانة الراحلة ستظل خالدة في وجدان المصريين، داعيًا الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، ويُلهم أهلها وحبيها في مصر والوطن العربي، الصبر والسلوان.

كانت أميرة حسن مختار، الأبنة الوحيدة للفنانة الراحلة، قالت: إن آخر تحليل"pcr"، لوالدتها ظهرت نتيجته مساء أمس السبت، وكان إيجابيًا، وأظهر استمرار إصابتها بفيروس كورونا المُستجد، أى قبل وفاتها بخمس ساعات.