أخبار مصر | وزير الإعلام يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 05:30 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الأحد، عن تماثله للشفاء التام من فيروس كورونا المستجد.

وقال هيكل في بيان اليوم الأحد: "الحمد لله أن منّ الله علي وعلى أسرتي بالشفاء.. واليوم هو هو أول يوم عمل لي بعد انقطاع أسبوعين في العزل المنزلي".

وأضاف: "شكرا جزيلا لكل من سأل عني، فحب الناس كان سببا في سرعة التماثل للشفاء".

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