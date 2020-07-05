شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 117 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، مع عدم الاخلال بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد السفن بلغ 65 سفينة تحمل بضائع إستراتيجية، بينهم 3 سفن حاويات وسفينتين بترول و16 بضائع عامة.
وأشار الغندور، إلى أن البضائع الواردة من الخارج تقدر بـ 86 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم، فيما جرى تصدير 31 ألف طن بضائع.
ولفت المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن عدد الحاويات الصادرة يقدر بـ 1120 حاوية، والواردة 1850 حاوية، منوها أنه جرى دخول وخروج 7076 شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.
من جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن كافة الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.
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