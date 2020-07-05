شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان» يوافق على 80 مليار جنيه اعتماد إضافي لموازنة 2019/2020 في مجموعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون باعتماد إضافي للموازنة العامة قيمته 80 مليار جنيه لموازنة العام المالي 2019/2020، في مجموعه. وأرجأ التصويت النهائي إلى جلسة أخرى لحين توافر أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 74,035

تعافي 20,103

وفيات 3,280

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