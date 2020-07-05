شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على «الحقوق الإنجابية في مصر» بالتعاون مع كندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (362) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع «معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر»، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17 /3 /2020.

وتهدف الاتفاقية حسب المذكرة الإيضاحية، لتمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، عن طريق زيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في مصر وتسهيل الحصول على هذة الخدمات ورفع مستواها ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التي تواجهها الفتيات والنساء في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة .

ويتضمن المشروع العديد من الأنشطة ومنها شراء وسائل منع الحمل وتطوير خطة التوزيع في المناطق المستهدفة، وتصميم ونشر منهج شامل للتعليم في مجال السكان وتنظيم الأسرة وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الابتزام القومى نحو تنظيم الأسرة.

ويُنفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان «الشريك المنفذ»، ويلتزم الصندوق عند اتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع، وتفوض وزارتي الصحة والسكان والشباب والرياضة لتولي التزاماتهما المتعلقة بالتنفيذ، ووفقا للاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع، بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٥ مليون دولار كندي، وذلك خلال فترة ٥ سنوات، وتتم تسوية أي خلافات قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير الاتفاق وديا عن طريق المفاوضات بين الحكومتين المصرية والكندية.

ومن جانبها قالت هناء شحاته مسؤول التنسيق الكندي بوزارة التعاون الدولي، إن الوزارة دورها هو التنسيق بين الجهات المعنية المسؤولة عن المنحة حتى تصل إلى لجنة الصحة بمجلس النواب ومراجعة الاتفاقية بعد اكتمال كل الموافقات عليها.

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فيما عرضت ممثلة وزارة الصحة، التحديات التي تواجههم أثناء عملهم في مجال الصحة الإنجانبية منها قله الوعي لدى السيدات، عدم القدرة على توفير وسائل الحماية من الحمل، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق في القري والنجوع .