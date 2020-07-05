شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بعد الفتح التدريجي للمنشآت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، اتصالاً بعدد من المحافظين من بينهم محافظو القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبعض المحافظات الساحلية، للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحتياطات الصحية الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم وعدم التعاون مع أي مخالفات يتم رصدها خاصة بعد تلقي الوزارة لعدد من الشكاوى خلال الأسبوع الأول من الفتح التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتطبيق الاشتراطات والاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجي لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وقال «شعراوي» إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات قامت بشن حملات مفاجئة للمرور على كافة الأحياء والمدن والمراكز والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، مؤكدًا أن المحافظات نجحت في ضبط عدد من المخالفات، حيث تم إغلاق وتشميع عدد كبير من المقاهي والكافيهات في تلك المحافظات بعد السماح للزبائن بتناول الشيشة وعدم الالتزام بنسبة الإشغال المقررة، والتي تصل إلى 25% من الطاقة الاستيعابية للمقهى والمطعم والكافيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، حيث أشار التقرير إلى تحرير المحافظات لحوالي 200 مخالفة متنوعة، فيما يخص تقديم الشيشة بالمقاهي وعدم تطبيق نسبة 25% من الرواد أو التباعد الاجتماعي، وكذا غلق عدد من صالات الجيم لوجود مخالفات.

وفي محافظة القاهرة، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بمتابعة من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مجموعة من الحملات المفاجئة على المقاهي وصالات الجيم بأحياء وسط القاهرة وبولاق أبوالعلا والأزبكية والزيتون والمعادي لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد خاصة بعد قرارات الحكومة بالموافقة على الفتح التدريجي لبعض المنشآت.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام الشيشة في عدد المقاهي والكافيهات، بالإضافة لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية بين المواطنين، وتم غلق تلك المقاهي والكافيهات، من بينها مقهى البهوات بشارع بورسعيد وأحمد عرابي ومقاهي ببولاق أبوالعلا والزيتون، كما تم غلق عدد من صالات الجيم لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات التي تم ضبطها.

وفي محافظة الإسكندرية، شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق بمتابعة من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حملات مفاجئة على المقاهي والمطاعم والكافتيريات بأحياء شرق والمنتزة أول والعامرية وتعاونيات سموحة للتأكد من الالتزام بالاجراءات الوقاية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم غلق وتشميع عدد من المقاهي المخالفة لتلك الإجراءات والسماح بتناول الشيشة وعدم الالتزام بنسبة 25% من القدرة الاستيعابية، وأصدر المحافظ توجيهات بتوقيع الغرامة المالية اللازمة وتحرير المحاضر على 6 شواطئ لم يتلزم مستأجريها باتخاذ الإجراءات الكافية للحد ومنع تواجد المواطنين تنفيذًا لقرارات الحكومة بعدم فتح الشواطئ والمتنزهات منعًا للتجمعات والحد من انتشار الفيروس.

وفي الجيزة، تم تحرير عدد من المحاضر والمخالفات لبعض أصحاب المحلات لارتكابها بعض المخالفات الخاصة بمواعيد الغلق، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدد من المقاهي والكافيهات لعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.

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ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بضرورة الإستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الحكومة والخاصة بتواجد 25% من القدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فضلاً عن إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهي في تمام العاشرة مساءً.

وشدد «شعراوي» على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات بكل حسم وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.