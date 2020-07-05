شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات التقديم على وحدات إسكان الكيلو 4 بمطروح: 8 مستندات و12 شرطًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجية عبدالرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن بدء تلقي المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة الملفات من الراغبين للحصول على وحدات سكنية بالكيلو 4 الجديدة بمساحة 65 م وعددهم 82 وحدة سكنية عن طريق إدراة الإسكان .

وقال «عبدالرازق»، بأنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع التكدس خلال استلام المستندات للحد من انتشار فيروس كورونا بانتظار المواطنين خارج المبنى، وتم تجهيز كراسي وشماسي لجلوس المواطنين بشكل ادمي والدخول بشكل منظم للمركز التكنولوجي لتقديم الأوارق .

وتقوم إدارة الإسكان بمجلس المدينة باستلام الملفات والتأكد من استيفاء جميع المستندات والإقرار بصحتها، وفي حالة مخالفة ذلك يعرض المسؤول للمسائلة القانونية طبقا للشروط والضوابط المنظمة للحصول على وحدة سكنية من إسكان المحافظة بمدينة مرسي مطروح بالعمارات الجديدة بمنطقة الكيلو 4 والشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الوحدة السكنية المعلن عنها هي كالتالي:

1- لا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام .

2- ألا يكون قد سبق للمتقدم تخصيص أو تملك وحدة سكنية بالمحافظة أياً كان نوعها أو للأسرة «الزوج / الزوجة» سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير .

3- أن يكون المتقدم من أبناء مطروح أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن خمسة عشر عاماً للأعمال الحرة وعشرة سنوات للعاملين بالدولة، على أن يتم إرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة، وفي حالة النقل خارج المحافظة تسحب الوحدة السكنية ولا يحق للمنتدب التقدم للحصول على وحدة سكنية وأن يكون من أبناء المركز الواقع به الوحدة السكنية والإقامة الدائمة في نفس المركز .

4- ألا يكون للمتقدم عداد كهرباء يخص وحدة سكنية أو منزل – عداد مياه – أملاك – عقارات باسمة أو باسم الزوجة حتى ولو تم التنازل عنها لأي شخص آخر .

5- ألا يكون للمتقدم أو الأسرة قد استفادت بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى .

6- ألا يكون المتقدم مخصص له قطعة أرض من مشروع ابني بيتك بالمحافظة .

7- ألا يكون المتقدم مالكاً لوحدة سكنية أخرى بدائرة المحافظة .

8- في حالة تقدم السيدات لحجز وحدة سكنية من إسكان المحافظة يتم تقديم شهادات سلبية للزوج والزوجة .

9- طلب الحجز «طلب واحد فقط للأسرة» الزوج / الزوجة .

10- لا يجوز التنازل عن الوحدة السكنية أو إيجارها للغير وفي حالة ثبوت ذلك تسحب الوحدة فوراً بالطريق الإداري ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى القضاء .

11- يتم تقديم الطلبات بصفة شخصية باليد مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصحية .

12- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه كاملة عند التقديم ولا يقبل إضافة للملف أي مستند بعد قبول الطلب بالمجلس وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي والمطالبة بالتعويض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها وعلي الجهة التي تقوم

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أما بالنسبة للمستندات المطلوبة لحجز الوحدات السكنية فهى كالآتى:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة سارية .

2- شهادة معتمد ومختومة بشعار الجمهورية تضمن جميع البيانات الأساسية للموظف .

3- بالنسبة لأصحاب المهن الحرة يتقدم المواطن بما يفيد إقامته بدائرة المركز مدة لا تقل عن 15 عام ( مستند رسمي معتمد )

4- أصل كشف نظري من الضرائب العقارية .

5- أصل شهادة سلبية من مكتب الشهر العقاري والتوثيق .

6- تقديم صور الشهادة الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة «صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة – شهادات ميلاد الأبناء» .

7- تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن .

8- تقديم كل ما يثبت الشروط المعلن عنها للتقدم للحصول على وحدة سكنية .