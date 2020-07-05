شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين القانونية أمام «النواب».. و«عبدالعال»: كونوا ظهيرًا قويًا للدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى رؤساء المجلس الأعلى للإعلام وهيئتي الإعلام والصحافة، اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، عقب توليهم رئاسة الهيئات الثلاث.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في كلمته أمام الجلسة العامة، إن الفترة الحالية تحتاج إلى اصطفاف وطني، خاصة أن مصر مقبلة على انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، لتشكيل برلمان جديد يناسب طموح الجماهير المصرية، مضيفًا أن الهيئات الصحفية والإعلامية ومجلس النواب، شركاء في مسؤولية كبيرة لتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة.

وتابع «جبر»: نحن شركاء في مسؤولية ثقيلة، ونسعى أيضًا لتصحيح مفاهيم خاطئة، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تنقية المجال والقضاء على العديد من الصور السلبية في المشهد الإعلامي.

من جانبه، قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن ملف الصحافة أصبح في حاجة إلى تضافر الجهود للنهوض بها على كافة الأصعدة للإنطلاق لتحقيق الريادة والتأثير بهدف رفع الوعي.

فيما، وعد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن تقف الهيئة بجانب الدولة في حربها على الإرهاب وأهل الشر، ودعم جهود الدولة لزيادة التنمية.

وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام: «نمد أيدينا للجميع لتفعيل سبل التعاون الكامل مع الهيئات الإعلامية، حتى نصل بالإعلام المصري إلى بر الأمان»، مضيفًا «نواجه مشاكل كثيرة ونتمنى التوفيق للجميع لتحقيق الصالح العام للدولة».

وهنأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الهيئات الثلاثة على نيل ثقة القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مهمة هذه الهيائت ليست سهلة وبها الكثير من الصعاب، وقال عقب تأدية رؤساء الهيئات الاعلامية اليمين القانونية: «اتمنى التوفيق والسداد لكافة مجالس الإعلام، المهمة ليست سهلة وستواجهون الكثير من الصعاب في هذه الظروف التي يمر بها الوطن، وفي ظل جائحة الكورونا التي تؤثر على الصحافة والإعلام، ونحن على ثقة على أنكم ستؤدون الدور بأمانة وإخلاص».

وأضاف «عبدالعال»: «المجلس الأعلى للإعلام يتمتع بالصلابة والقوة والرأي الموضوعي، والإعلام قاد معارك وأول من أعلن الحرب على الجماعة الإرهابية».

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وأشاد «عبدالعال» برؤساء الهيئات، لافتًا إلى اختيار قيادات ينتمون لمؤسسة روزاليوسف، قائلا: «روزاليوسف كانت قبلة المعارك».

وتابع «عبدالعال»: «كونوا ظهير قوي لهذه الدولة، ولديكم القدرة والآليات كي ترجع الصحافة والتليفزيون كما كانت قبلة أفريقيا، وينهل الجميع من هذه المحطات الإعلامية والصحفية، مُطالبًا بعودة المحطات باللغات الأفريقية المختلفة، وقال: «العالم يحاول أن يستخدم القوى الناعمة للتأثير على الرأي العام العالمي حتى الدول الكبرى».

وأشار «عبدالعال» إلى أن أسامة هيكل، وزير الإعلام، سيلقى كلمة أمام الجلسة، موضحًا أن حديثه ليس تدخلاً في عمل الهيئات الإعلامية والصحفية، لأنها هيئات مستقلة.