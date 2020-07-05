شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد: معدات طبية للعراق خلال 72 ساعة للمساعدة في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الأحد، السفير العراقي في القاهرة أحمد الدليمي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، لا سيّما الصحية منها، في ظل الظروف الحالية التي يواجهها العالم، بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الوقائية والعلاجية التي تم اتخاذها لمجابهة هذه الجائحة.

وناقش الجانبان طلب العراق إمكانية دعمه في مجال توفير الأدوية الخاصة بعلاج وباء كورونا خلال هذا الأسبوع.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة حرص القيادة السياسية المصرية على دعم العلاقات بين البلدين، موضحة أنه خلال الـ (72) ساعة المقبلة ستقوم وزارة الصحة والسكان المصرية بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى العراق للمساهمة في دعمه لمواجهة وباء كورونا، منوهة بأن تقديم يد العون للعراق الشقيق ومساعدته وحمايته بغية التغلب على هذه الجائحة، هو حماية للإنسانية جمعاء.

وأشاد الدليمي، خلال اللقاء، بإنجازات وزارة الصحة المصرية في تطبيق التدابير الصحية الوقائية والعلاجية بأعلى المستويات في مواجهة فيروس كورونا، شاكرًا في الوقت ذاته على ما أبدته الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان المصرية من رعاية خاصة للجالية العراقية المقيمة وغير المقيمة في مصر، بعد العرض لما يواجهه البعض من أبنائها من المصابين بفيروس كورونا من صعوبات مادية في المستشفيات الخاصة من ناحية التكاليف، وذلك بالاستجابة السريعة، بأن يعامل المواطن العراقي معاملة شقيقه المصري من خلال التعامل مع المستشفيات الحكومية في عموم جمهورية مصر العربية.

وشدد، أثناء اللقاء، على الإسراع في عقد اللجنة العراقية- المصرية العليا المشتركة في أسرع وقت ممكن، والمقرر عقدها في بغداد، كي تتمكن الجهات ذات العلاقة بتفعيل مذكرات وملفات التعاون الثنائي، لما فيه خدمة ومصلحة الشعبين الشقيقين.

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