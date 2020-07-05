شكرا لقرائتكم خبر عن زحام أصحاب المعاشات أمام بنك ناصر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت فروع بنك ناصر الاجتماعي بالإسكندرية، الأحد، زحامًا شديدًا من المواطنين بالتزامن مع بدء صرف العلاوات والمعاشات عن شهر يونيو الماضي.
كان فرع المنشية بوسط البلد في شارع أحمد عرابي هو الأكثر ازدحامًا، وشهد تزاحم عشرات المواطنين على الرصيف معظمهم لا يرتدي كمامات، بعد أن ضاقت بهم صالة الانتظار داخل البنك ولم تكن المقاعد كافية لانتظارهم.
وأدى التزاحم إلى نزول المواطنين إلى نهر الطريق ما تسبب في إرباك الحركة المرورية، وذلك دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».
وطالب بعض أصحاب المعاشات بتدخل المسؤولين بتركيب خيمة خارجية أمام البنك لتقيهم حرارة الطقس بدلا من الانتظار تحت الشمس أو تخصيص أماكن أوسع لصرف المعاشات بها مقاعد للانتظار خاصة أنهم من كبار السن، ويعانون أمراض الشيخوخة.
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