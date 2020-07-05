شكرا لقرائتكم خبر عن لتلبية احتياجات السوق.. «الإسكندرية للأدوية» تنشئ خطوط إنتاج مطهرات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، اليوم الأحد، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن إنشاء مجموعة خطوط إنتاج جديدة لصناعة المطهرات، لتلبية احتياجات السوق المصرية، في ظل الطلب المتزايد عليها.

من جانبه، كشف الدكتور علاء الدين دراز، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية، العضو المنتدب، أن الشركة قامت بعمل دراسات سوقية متخصصة في هذا المجال للوقوف بشكل علمي وحقيقي على احتياجات السوق الحالية والمستقبلية من المطهرات، مؤكدًا أن الثقافة العامة للشعب المصري- فيما يتعلق باستخدام المطهرات- اختلفت بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذه التغيرات والمتطلبات الجديدة.

وأوضح «دراز» أن الشركة وضعت خطة متكاملة لإنتاج مجموعات جديدة من المطهرات التي تحتاجها السوق المصرية تحتوي على تركيبات مختلفة يتم تصنيعها وفقا لأحدث ما وصل إليه العالم من معايير الجودة المطبقة في أكبر دول العالم الرائدة في مجال صناعات الأدوية والمطهرات.

وأكد «دراز» أن الإسكندرية للأدوية كانت وستظل تحرص دائما على الاستثمار في مجال البحث العلمي والتقني المتميز، بما ينعكس بشكل مباشر على المجتمع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التعاون مع القطاع الخاص، لإنتاج عدد من المنتجات المبتكرة، وذلك تماشيا مع توجه الدولة الداعم للقطاع الخاص وتعظيم دوره في عمليات التنمية.

وتعد شركة «الإسكندرية للأدوية» التابعة للشركة القابضة للأدوية (هولدي فارما) واحدة من أهم وكبرى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية بمختلف أنواعها، حيث تأسست في عام 1962 وشهدت عمليات تطوير كبيرة كشركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 وهي الآن تمتلك أكثر من 185 منتجًا دوائيًا، تغطي معظم المجموعات العلاجية بما في ذلك أدوية المضادات الحيوية، ومنتجات بنج الأسنان، وقطرات العيون، والمسكنات ومضادات الالتهاب، وأدوية القلب والأوعية الدموية، والجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي وغيرها الكثير.

وتتمتع شركة الإسكندرية للأدوية بقدرة إنتاجية هائلة من خلال امتلاكها مصنعين رئيسيين تصل طاقتهما الإنتاجية لنحو 250.000 وحدة دوائية يوميًا.

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