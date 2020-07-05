شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» في مواجهة كورونا للأسبوع الثالث عشر (تقرير بالإنجازات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري تقريرا، الأحد، حول تدخلات الهلال الأحمر للأسبوع الثالث عشر على التوالي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن فرق الهلال الأحمر المصري قامت هذا الأسبوع بتقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 67 حملة تطهير وتعقيم لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

وأضاف الناظر أنه تم تنظيم 93 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى بإجمالي 18400 مستفيد.

كما قامت فرق متطوعي الهلال الأحمر بتنظيم 7 حملات استهدفت أعمال تنظيم جموع المواطنين المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة في المحافظات بإجمالي 1400 مستفيد.

ونفذت فرق المتطوعين 36 تدخلا إغاثيا للمناطق المصابة والمتضررة ،وتتنوع هذه التدخلات مابين تقديم المواد الغذائية والإسعافات الأولية وبلغ عدد المستفيدين هذا الأسبوع 7200 مستفيد.

ويقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والتي بلغت 413 تدخلا نفسيا عبر الهاتف عن طريق الخط الساخن 15322وذلك من خلال متطوعي وحدة الدعم النفسي.

تم تنفيذ تلك المهام من خلال 754 متطوع يوميا بإجمالي 5664 ساعة عمل.

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يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.