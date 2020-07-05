شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ850.. مدبولي يستعرض جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال مايو ويونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وذلك في تقرير رصد الاستجابة لإستغاثات ومطالب المواطنين الصحية، والتواصل المباشر معهم، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد؛ في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، إلى أنه تم الرصد والاستجابة لأكثر من 850 استغاثة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين، تم التواصل معها جميعًا وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، لافتاً إلى أنه قد صدر بخصوصها 87 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس الوزراء، وذلك بخلاف قرارات العلاج الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.

ونوه إلى أن حالات الاستغاثات تنوعت ما بين العمليات الجراحية وزراعة النخاع وجراحات العظام والعمود الفقري والجلدية والحروق والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية؛ وجراحات العيون وزراعة القرنية؛ والأمراض النادرة وتوفير فصائل الدم والصفائح الدموية كذلك تلبيه احتياجات المواطنين من الأدوية غير المتوفرة، والمساهمة في تكاليف الرعايات المركزة والحوادث وجلسات الجاما نايف لعلاج الأورام، بالإضافة إلى استغاثات كورونا.

وعرض الدكتور حسام المصري جانبًا من استجابة لجنة الاستغاثات الطبية لما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وكذلك ما يرد إليها عن طريق الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، ودور رعايات الأيتام، ودور رعايات المسنين، وبوابة خدمة المواطنين برئاسة بمجلس الوزراء، وما يصل إليها مباشرة، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وتضمنت الحالات استغاثة على صفحات التواصل من الطبيب «محمود س»، 37 سنة، كان يعمل بأحد مستشفيات العزل ببلطيم ويعاني من مشكلة بعدم الرؤية نظرًا لإصابته بارتفاع شديد في ضعط الدم، حيث قام المستشار الطبي بالتواصل مع الطبيب، وتم عمل الإشاعات اللازمة على العين وتم التنسيق مع اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير مستشفى المركز الطبي العالمي، وتم استقبال المريض وعرضه على لجنة من الاساتذة والاستشاريين بمستشفى المركز الطبي العالمي، وحجز المريض بالرعاية، وكلف رئيس الوزراء بعلاجه على نفقة الدولة.

وتم رصد منشور على إحدى صفحات الفيس بوك خاص بحالة الطبيبة «آية. م»، ٣١ سنة، طبيبة بمستشفى الشيخ زايد التخصصى كانت تعاني من أعراض مرضية حرجة، حيث إن لها تاريخًا مرضيًا بتركيب دعامة بالشريان الأورطي وزوجها طبيب يعاني من كورونا وهو الآن بالعزل المنزلي، وقد توجهت الطبيبة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي الأسبوع الماضي تعاني من صعوبة بالتنفس وتسارع ضربات القلب، وتم حجز المريضة بالرعاية المركزة، ووضعها على أكسجين مستمر، وعمل الفحوصات الممكنة؛ وتبين أن المريضة تحتاج لإجراء مسحة للكورونا وتحتاج لاجراء موجات صوتية على القلب بالمنظار عن طريق المريء، حيث أن التشخيص المبدئي هو إصابة بفيروس كورونا المستجد مع التهابات على الصمام الأورطي، وعلى الفور تم التواصل مع الطبيب المعالج ومدير المستشفى وتم إجراء مسحة للكورونا، والتي جاءت سلبية؛ وتم التنسيق مع اللواء طبيب مصطفى أبوحطب مدير مستشفى المركز الطبي العالمي، وتشكيل لجنة من كبار أساتذة الطب بالمركز لمناظرة تقارير الطبيبة، وتم التنسيق ونقل الطبيبة لمستشفي المركز الطبي العالمي، وحجزها بالرعاية المركزة، وتم صدور قرار من رئيس الوزراء بتحمل نفقات علاجها، وتم خروجها من المستشفي بعد التعافي، وتوجهت الطبيبة برسائل شكر لرئيس الوزراء، والفريق الطبى بمجلس الوزراء، على الرعاية الكاملة طوال فترة العلاج.

وتضمنت الحالات استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي من زوجة الطبيب صيدلي «إبراهيم ج.»، محافظة القاهرة، محجوز بالمستشفي الطبي العالمي، قام بإجراء عملية جراحية لإستئصال الامعاء نتيجة وجود غرغرينة بها، وتم استلام التقارير الطبية بحالته الطبية، وتكاليف العلاج وعرضها على اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، وتم استصدار قرار من رئيس الوزراء بالمساهمة في مصاريف العلاج.

وكذلك استغاثة من والد الطفل «خالد ص.» 4 سنوات، محافظة كفر الشيخ، حيث تعرض لحادث انفجار كشك كهربائي أثناء السير بجوار منزله نتج عنها حروق متفرقة بجسده من الدرجة الثالثة، وسوء حالة الأطراف العلوية (الذراعين)، وعلى الفور تم التواصل والتنسيق مع أ.د. حسن الططاوي، مدير مستشفيات جامعة طنطا، واستقبال الطفل وعرضه على كونسولتو من الأساتذة الأطباء وتم حجزه وإجراء العمليات الجراحية اللازمة للطفل، حيث تم بتر أطرافه العلوية وتم اجراء العمليات التجميلية اللازمة مع توفير وحدات الدم اللازمة للعمليات، وجميع الأدوية اللازمة وتم خروج الطفل من المستشفى بعد استقرار حالته، وسيتم تركيب أطراف صناعية فور سماح حالته بذلك؛ كما تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي وتوجيه خدمات الوزارة التي يمكن أن يستفيد منها الطفل وأسرته.

إلى جانب استغاثة من والد الطفل «عمرو خ.»، 13 سنة، محافظة القليوبية، تعرض لحادث سقوط من أعلى منزله أثناء لعبه بطائرة ورقية، وفي حالة حرجة جدًا، وعلى الفور تم التنسيق مع ا.د طارق يوسف، مدير مستشفى الجراحة والرعايات بالدمرداش، حيث تم استقبال الطفل بقسم الطوارئ وعمل جميع الفحوصات والتحاليل والإشاعات اللازمة للطفل وحجزه بالرعاية وخروجه بعد تحسن الحالة، فضلاً عن استغاثة من جد الطفل «مالك أ.»، 8 شهور، محافظة كفر الشيخ، يعاني من أورام متعددة بالمخ والكلي وحالته خطيرة، حيث تم التواصل وعرض التقارير الطبية والأشعات على أ.د إيمان رجب، أستاذ أورام الدم بمستشفى الدمرادش للأطفال؛ كما تم التنسيق وحجز الطفل بمستشفي 57357 للأورام بطنطا، وتم حجز الطفل لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتم استقبال استغاثة تليفونية من زوج السيدة كريمة م.، 40 عامًا من القاهرة، تفيد بأن زوجته حامل في 3 توائم في الشهر الثامن من حملها، وفي حالة وضع، وحالتها خطيرة وتحتاج إلى إجراء عملية ولادة عاجلة في احد المستشفيات مع توفير حضانات للأطفال الثلاثة؛ وعلي الفور تم التواصل مع دكتور ضياء عبدالحليم، مدير مستشفى الجلاء التعليمي للولادة، واستعد جميع الأطباء لاستقبال الأم التي وضعت مولودها الأول (ذكر) في استقبال المستشفى، ومن ثم قام الأطباء بإجراء عملية ولادة قيصرية للتوأم الآخرين (بنتين)، كما تم التنسيق مع ا.د زهراء عزالدين، رئيس قسم الحضانات بمستشفى أبوالريش المنيرة، وتم نقل الأطفال بالإسعاف إلى مستشفى أبوالريش المنيرة؛ وتم خروج الأم من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

وكذلك استغاثة من والد الطفل «رمضان ع.»، 10 سنوات، محافظة الفيوم، حيث تعرض لحادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بأحد المحال التجارية القريبة من منزله؛ وعليه تم التواصل مع د.أحمد ربيع، مدير مستشفى الفيوم العام لاستقبال وحجز الطفل بالمستسشفى؛ كما تم التواصل بالتنسيق مع أ.د مصطفي قدري، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، وارسال صور وتقرير طبي بحالة الطفل، وقام بكتابه العلاج اللازم لحالته، كما تكفل بعلاج الطفل وعمل جلسات التجميل اللازمة لحالته مجانًا.

ونظرًا لظروف البلاد والقرار الخاص بغلق العيادات الخارجية بالمستشفيات الخاصة باستقبال حالات الكورونا؛ أشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم استقبال عدد من الحالات والتنسيق مع الأطباء المختصين للاستشارة الطبية وتقرير خطة العلاج اللازمة للمرضى عن طريق تقنيات التواصل عن بعد، وعرض جانبًا من تلك الحالات.

وتضمنت الحالات استغاثة من والدة الطفلة «جودي» سنتين محافظة الشرقية تعاني من «أنيميا» حادة ناتجة عن نقص الحديد وتحتاج إلى العرض على أحد الأساتذة المتخصصين حيث تم التواصل مع أ.د آمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال أمراض الدم وزرع النخاع، لعرض التحاليل والتقارير الطبية وقامت بالتواصل مع أهل الطفلة وكتابة العلاج الدوائي اللازم لحالتها الصحية.

وكذلك استغاثة من زوجة المريض «مصطفى م.» 68 عامًا، محافظة القاهرة، يعاني من ورم بالمخ وتم إجراء عمليات جراحية منذ سنوات ويعاني من آلام حادة، وعليه تم التواصل وارسال التقارير والإشاعات اللازمة إلى أ.د تقوى حسيني الخطيب، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق، وقامت بالتواصل مع المريض ووضع خطة العلاج اللازمة لحالته الصحية؛ حيث تم حجز المريض وإجراء عملية لاستئصال الورم بالمخ بمستشفى السلام العام.

وأكد الدكتور حسام المصري قيام اللجنة بمتابعة ما ينشر من استغاثات رواد مواقع التواصل الإجتماعي لطلب الحضانات والرعايات المركزة وأكياس الدم ومشتقاته، حيث تقوم اللجنة بالتواصل والتنسيق مع خدمة طوارئ وزارة الصحة «137» وبنوك الدم الإقليمية لتوفير اللازم في مثل هذه الحالات؛ وفي ظل الظروف الحالية للبلاد ونقص وحدات الدم في معظم المستشفيات تم التنسيق مع فريق«انقذ حياة» لتوفير متبرعين بالدم لعدد 58 استغاثة تم رصدها بمختلف أنحاء الجمهورية.

وعرض جانبًا من الحالات التي تضمنت استغاثة من نجل المواطن «سيف الملوك س.»، 85 عامًا، القاهرة يعاني من «أنيميا» حادة ويحتاج إلى توفير رعاية مركزة؛ وعليه تم التواصل مع د.احمد عبدالعزيز مدير مستشفي أحمد ماهر التعليمي، واستقبال الحالة وحجزها بالرعاية وتم توفير وحدات الدم وصفائح البلازما المطلوبة للحالة، وتم خروج الحالة من المستشفي بعد التعافي واستقرار حالته الصحية.

واستغاثة عاجلة على صفحات التواصل من أهل المريضة «إيمان ا.» تعاني من نزيف حاد ومحجوزة بالمستشفي الجامعي ببني سويف وتحتاج إلى توفير عدد 2 وحدات دم؛ حيث تم التنسيق مع فريق «انقذ حياة» وتوفير متبرعين بالدم، واستغاثة عاجلة للطفل «أحمد ن.»، 7 سنوات، محجوز بمستشفى الشاطبي، ويحتاج إلى متبرع فصيلة دم «O» سالب، وعلى الفور تم التواصل مع فريق «إنقذ حياة» وتوفير متبرع للحالة.

وأضاف رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن مجلس الوزراء استجاب لذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل بتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير طرف صناعي للطالب «مصطفى»، 9 سنوات، مولود بعيب خلقي، هو عدم اكتمال الساق فوق الركبة، حيث تم التواصل مع والدته وتوجيهها إلى مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالقوات المسلحة حيث تم استلام التقارير الطبية اللازمة وعرضها على اللجنة الطبية العليا وصدور قرارالعلاج على نفقة الدولة من رئاسة مجلس الوزراء، وتم تركيب الطرف الصناعي للطفل ليتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي.

إلى جانب استغاثة من المواطن «إسلام ج.»، الذي يعاني من بتر باليد نتيجة مرض الفيل ويحتاج لتركيب طرف صناعي، حيث تم استلام التقارير الطبية اللازمة وعرضها على اللجنة الطبية العليا وصدور قرارالعلاج على نفقة الدولة من رئاسة مجلس الوزراء وتم تركيب الطرف الصناعي.

وكذا استغاثة من المواطن «جمال م.»، تعرض لحادث قطار نتج عنه بتر بالساقين ويحتاج لتركيب أطراف صناعية ذات مواصفات خاصة ليتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعي مرة أخرى، وعليه تم توقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفي التأهيلي للقوات المسلحة بالعجوزة، واستلام التقارير الطبية اللازمة وعرضها على اللجنة الطبية العليا، وصدر قراربتحمل تكلفة الأطراف الصناعية من رئيس الوزراء.

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وفي إطار التعاون مع «هيئة الدواء المصرية» لتوفير الأدوية اللازمة للحالات التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل والمواقع الاخبارية المختلفة، أشار الدكتور حسام المصري إلى أنه تم رصد استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي من والد الطفل «محمود» 12 عامًا، يعاني من مرض نادر «ويلسون» وفي حاجة إلى توفير دواء كيوبربين «Cupripen 250» غير المتوفر بالصيدليات؛ وعليه تم التواصل مع د.حسام محمد عبدالله- مدير إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصري، حيث أفاد بتوفير العلاج المطلوب وجرعات كافية لوالد الطفل بصيدلية الإسعاف؛ وذلك بالإضافة إلى توفير مثيل جديد للمستحضر “Metalcaptase 300mg ” وأنه تم الإفراج عن الشحنة وجار توزيعها على كافة المستشفيات وفروع الشركة المصرية.

ولفت إلى استغاثة والد طفل، عمره 40 يومًا، يعاني من مرض متلازمة الغرب وفي حاجة إلى توفير حقن سيناكتين «Synacthen» وعليه تم التواصل مع د.حسام محمد عبدالله، مدير ادارة نواقص الادوية الطبية بهيئة الدواء المصري، حيث أفاد بأن الدواء المذكور تم إيقاف توريده لكافة الدول العربية نتيجة لبيع الشركة المنتجة للمستحضر عالميًا، وعليه تم تسجيل وإنتاج وتوفير مستحضر مثيل في التركيز والمفعول محلي الصنع وهو ادرينوكورتين “Adrenocortine”.

وكذلك استغاثة من والد الطفلة نبيهه س، 6 سنوات، بحاجة لعمل قسطرة قلبية وتحتاج لدواء Oxymetholone، حيث تم التواصل مع د.حسام عبدالله، مدير ادارة نواقص الأدوية بهيئة الدواء المصري، وتم الإفادة بأن الدواء متوفر بشركة المهن ومبيعاته قليلة جدًا في السوق، وأنه قام بحجز علبتين للحالة، وبالفعل توجه والد الطفلة لفرع الشركة وقام باستلام الدواء «مجانًا».

إلى جانب استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي للمريضة ولاء س.، 31 سنة، القاهرة، تحتاج إلى إجراء عملية بتر بساقها وتحتاج إلى دواء ترتنال وعلى الفور تم التواصل مع هيئة الدواء المصرية، وأفادت بأن هناك مثيلا محليًا للدواء «ترنتال» باسم «ترينتوكسيمال امبول» يحتوي على نفس المادة الفعالة (بنتوكسيفيللين)، وأن الهيئة قامت بالتواصل مع أهل المريضة وأبلغتهم بأماكن توافر الدواء المذكور أعلاه فضلا عن التواصل مع معهد ناصر، وبالفعل أفاد نائب مدير معهد ناصر بأن الحالة تلقت العلاج وتم عمل ما يلزم.

فضلاً عن استغاثة على صفحات التواصل الإجتماعي للمريضة «ياسمين ي.» تعاني من أنيميا البحر المتوسط وبحاجة إلى حقن Desferal 0.5Mg بالمنزل، وعلى الفور قامت هيئة الدواء بالتواصل مع والدها وتوجيهه إلى صرف العلاج المذكور من صيدلية الاسعاف.

إلى جانب استغاثة من نجل «محمد أ.» يعاني من غيبوبة كبدية محجوز بالمستشفى الأميري ببورسعيد بحاجة إلى حقن «لولاويست» ومن ناحيتها أفادت الهيئة الدواء المصرية بتوافر الدواء في فروع الشركة المتحدة وعليه قامت لجنة الاستغاثات بتوفير الجرعات المطلوبة للحالة وإرسالها للمريض بالمستشفى، واستغاثة زوج السيدة «صباح م»، 45 سنة، محافظة الشرقية، حيث إن الحالة مريضة قلب وتحتاج إلى حقن Examide 10 Mg بشكل عاجل، وعليه قامت لجنة الاستغاثات الطبية بتوفير الجرعات المطلوبة وإرسالها للمريضة.

وأكد المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم رصد العديد من الاستغاثات على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بأدوية مثل «اكتيمرا» و«سومينالينا» و«اندريل» و«بلاكونيل» افادت هيئة الدواء المصرية بأن الادوية المذكورة متوفرة بصيدليات الاسعاف والشكاوي ويتم صرفها بوجود الروشتة وبطاقة المريض؛ اما بالنسبة لدواء «كيبرون اقراص» افادت الهيئة بأن هناك مشكلة في ماكينة التعبئة الخاصة بالدواء مع توفير مثيله Minophyllin 300 sr.

وفي إطار ما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الوزراء مع لجنة من كبار أساتذة زراعة النخاع بمصر في شهر نوفمبر لعام 2019 الخاص بدراسة ومناقشة التحديات التي تعوق حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي والعمل على إيجاد حلول سريعة لها لإنقاذ اكتر من «250» حالة سنويًا؛ أكد الدكتور المصري أنه تم استصدار عدد من القرارات من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة «لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي».

وأوضح الدكتور حسام المصري أن اللجنة رصدت عددًا من المنشورات الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى استغلال صور لأطفال مرضى وجمع مبالغ مالية للمساعدة في إجراء عمليات جراحية، وجار التعامل معها قانونيًا؛ وفي هذا الصدد تناشد لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء جميع المواطنين بالتأكد أولًا من صحة مثل هذه المنشورات والإستغاثات؛ وإرسال أي منشور يهدف إلى جمع أموال استغاثات طبية إلى الجهات الحكومية المختصة.

وفيما يتعلق بحالات فيروس كورونا المستجد، أكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، قيام لجنة الاستغاثات الطبية برصد ما يقرب من «570» حالة استغاثة خاصة باشتباه ومصابي فيروس كورونا حيث تم التنسيق ما بين لجنة الاستغاثات الطبية والمكتب الاعلامي بوزارة الصحة وغرفة عمليات إدارة الأزمة بوزارة الصحة ووكلاء الوزراة ومديري الطواريء ومسئولي الطب الوقائي بالمحافطات، حيث تم التعاون لتوجيه الحالات إلى أقرب مستشفيات فرز وعزل، وذلك لتقييم الحالات وعمل التحاليل والاشعات اللازمة وإجراء المسحات، وتوفير العلاج اللازم وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة؛ كما تم التنسيق لحجز حالات كورونا الإيجايبة الحرجة بغرف ورعايات مستشفيات العزل؛ وكان من ضمن هذة الاستغاثات على سبيل المثال:

استغاثة من نجل المريضة «سيدة ع»، 56 سنة، تفيد بأن والدته تعاني من تليف بالكبد وتظهر عليها أعراض كورونا وفي حالة صحية سيئة وتحتاج إلى الحجز في أحد مستشفيات العزل، حيث تم التنسيق مع الاسعاف ونقل المريضة لمعهد الكبد، حيث تم استقبالها بالطوارئ وتقييمها وعمل المسحة وحجزها بالرعاية وإعطائها العلاج اللازم وخرجت بعد التعافي من كورونا.

وأشار إلى أنه تم تلقي عدد من الاستغاثات الخاصة بكورونا بمحافظة بني سويف، حيث تم التنسيق مع ا.د محمد يوسف، وكيل أول الوزارة بالمحافظة، وتوجيه الحالات الحرجة لمستشفيات العزل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وكان من ضمنها استغاثة من نجلة السيدة «سماح ع.»، 70 سنة، تعاني والدتها من أعراض كورونا، وحالتها سيئة، وتحتاج إلى إجراء غسيل كلوي، حيث تم التنسيق مع د. محمود حسين، مدير الطوارئ بالمحافظة، وارسال سيارة إسعاف وحجز المريضة بمستشفى الحميات ببني سويف لإجراء الغسيل الكلوي وتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

إلى جانب استغاثة من السيدة «عبير أ.»، 29 عامًا، اشتباه كورونا في حالة وضع حرجة بمستشفي الشيخ زايد وبحالة إلى النقل لمستشفى متخصص لإجراء عملية الولادة مع توفير رعاية مركزية، حيث تم التواصل والتنسيق مع د.أحمد عطا، مدير مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر لاستقبال الحالة، وتم حجز المريضة، وإجراء الفحوصات اللازمة، وإجراء عملية الولادة وخروج المريضة بعد التعافي.

فضلاً عن استغاثة على احد صفحات التواصل الاجتماعي للمواطن «خالد»، 48 سنة، الإسكندرية، كفيف يعاني من أعراض كورونا، حيث تم التواصل مع الدكتور خالد عبدالغني، وكيل أول الوزارة بالإسكندرية، وارسال سيارة إسعاف ونقله لمستشفى العجمي وخروجه بعد التعافي؛ كما قامت د. إيمان علي، برئاسة مجلس الوزراء، بالتواصل مع زوجة المريض وتقييم حالتها الصحية وارسال خطة العلاج اللازمة لحالتها أثناء العزل المنزلي والمتابعة حتى التعافي.

وأكد «المصري» أن اللجنة قامت برصد عدد من الاستغاثات على صفحات التواصل والتنسيق مع أ.منال سالم، بمكتب العلاقات العامة والاعلام التابع لوزيرة الصحة، وعضو غرفة الأزمات بالوزارة، لتوجيه الحالات لتقييمها وحجزها إذا لزم الأمر بالمستشفيات المخصصة لذلك على مستوى الجمهورية، وكان من ضمنها وعلى سبيل المثال، استغاثة من المواطن «محمد ك» تفيد بأن والدته إيجابي كورونا ونسبة الأكسجين 60%، وتحتاج إلى الحجز بالرعاية في أحد مستشفيات العزل، حيث قامت بالتواصل مع نجل المريضة والتنسيق لنقلها بالإسعاف وحجزها برعاية مستشفى الساحل التعليمي.