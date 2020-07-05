شكرا لقرائتكم خبر عن «تطبيقية حلوان» تنظم ورشة «أون لاين» للرسم على الزلط لأطفال دور الرعاية والأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ورشة تدريبية إلكترونية ثانية دورة الرسم على الزلط، لأطفال دور الرعاية والأيتام وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وذلك بالتعاون مع جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الكلية في تنمية المجتمع وخدمة البيئة وإيمانا بدور الكلية في دعم المواهب ورفع الذوق والوعي الفني لدىهم، وذلك تحت إشراف الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وهدفت ورشة العمل التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بالتعاون مع جمعية وطنية تحت مسمى ( مبادرة بيت النجوم ) إلى تنمية مواهب وقدرات الأطفال في دور رعاية الأيتام في مصر، واستكشاف الموهوبين منهم ، لتقديم الدعم المستمر لهم، حيث تراوح أعمار الأطفال بين فئة عمرية من سن ٧-١٠ سنوات.

و قام بتنفيذ الورشة التدريبية الإلكترونية الثانية المصممة أمنية الشيخ، ومن المنتظر نهاية الدورة التدريبية عمل معرض فنى مجمع يعرض اجمالى عدد الأعمال الفنية التى تم تنفيذها فى مختلف دور الرعاية المختلفة.