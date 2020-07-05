محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهًا التحية إلى رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، قائلًا: "أتمني التوفيق والسداد لكل مجالس الإعلام".
وأضاف عبد العال، بعد أن أدى رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية أمام البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد: "المهمة ليست سهلة، وتواجهون الكثير من الصعاب في هذه الظروف التي يمر بها الوطن في ظل جائحة كورونا التي تؤثر على الصحافة والإعلام"، معقبًا: "نحن على ثقة من أنكم ستؤدون الدور بأمانة وإخلاص".
وتابع رئيس البرلمان: "المجلس الأعلى للإعلام يتمتع بالصلابة والقوة والرأي الموضوعي، والإعلام قاد معارك وأول من أعلن الحرب على الجماعة الإرهابية".
وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الجلسة العامة: "أعاننا الله، فنحن في فترة تتطلب الاصطفاف الوطني"، مضيفًا: "الجميع ينتظر برلمانًا يتناسب مع آمال وطموح الجميع.. نحن شركاء في مسؤولية ثقيلة، ونسعى أيضًا لتصحيح مفاهيم خاطئة".
كانت هذه تفاصيل خبر المهمة ليست سهلة.. عبد العال يخاطب رؤساء الهيئات الإعلامية عقب أدائهم اليمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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