المهمة ليست سهلة.. عبد العال يخاطب رؤساء الهيئات الإعلامية عقب أدائهم اليمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهًا التحية إلى رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، قائلًا: "أتمني التوفيق والسداد لكل مجالس الإعلام".

وأضاف عبد العال، بعد أن أدى رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية أمام البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد: "المهمة ليست سهلة، وتواجهون الكثير من الصعاب في هذه الظروف التي يمر بها الوطن في ظل جائحة كورونا التي تؤثر على الصحافة والإعلام"، معقبًا: "نحن على ثقة من أنكم ستؤدون الدور بأمانة وإخلاص".

وتابع رئيس البرلمان: "المجلس الأعلى للإعلام يتمتع بالصلابة والقوة والرأي الموضوعي، والإعلام قاد معارك وأول من أعلن الحرب على الجماعة الإرهابية".

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الجلسة العامة: "أعاننا الله، فنحن في فترة تتطلب الاصطفاف الوطني"، مضيفًا: "الجميع ينتظر برلمانًا يتناسب مع آمال وطموح الجميع.. نحن شركاء في مسؤولية ثقيلة، ونسعى أيضًا لتصحيح مفاهيم خاطئة".