كرم جبر يستقبل حسين زين بمكتبه عقب تسلمهما مهام منصبيهما رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - استقبل كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمقر مكتبه بالمجلس وذلك عقب تأدية اليمين الدستورية أمام البرلمان.
ووصل منذ قليل، الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مبنى ماسبيرو، وذلك عقب تأدية اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، لبدء مهام عمله رئيسا للمجلس.
وأدى كرم كامل إبراهيم جبر، اليمين القانونية رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجي، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين جمال عبد القادر زين، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد.
وهنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رؤساء الهيئات الثلاث بمناسبة أداء اليمين القانونية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
وعبر النواب عن تهنئتهم لرؤساء الهيئات الثلاث بالتصفيق.
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