ضبط 20 شخصا بحوزتهم 25 كيلو بانجو و36 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة. وتمكنت مكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 20 شخص بحوزتهم (25 كيلو جرام من مخدر البانجو، 36 طربة لمخدر الحشيش). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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