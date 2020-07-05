محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أمين الشرطة محمد جابر السيد، والتي طالب فيها بإلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٩٣١١ لسنة ٦٥ قضائية، كل من وزير الداخلية ومساعده لشئون الأفراد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي أقام دعواه بعد مرور المدة القانونية للطعن على القرارات منذ علمه بواقعة إحالته للاحتياط.
وتابعت المحكمة أن طلب التعويض لا يتقيد بوقت، وأن جهة الإدارة لم تتسبب في ضرر للمدعي، وأنها طبقت قانون الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الإدارية: عدم قبول دعوى إلزام الداخلية بوقف قرار إحالة أمين شرطة للاحتياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.