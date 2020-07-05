المحكمة الإدارية: عدم قبول دعوى إلزام الداخلية بوقف قرار إحالة أمين شرطة للاحتياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أمين الشرطة محمد جابر السيد، والتي طالب فيها بإلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٩٣١١ لسنة ٦٥ قضائية، كل من وزير الداخلية ومساعده لشئون الأفراد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المدعي أقام دعواه بعد مرور المدة القانونية للطعن على القرارات منذ علمه بواقعة إحالته للاحتياط.

وتابعت المحكمة أن طلب التعويض لا يتقيد بوقت، وأن جهة الإدارة لم تتسبب في ضرر للمدعي، وأنها طبقت قانون الشرطة.