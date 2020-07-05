"عايز حقي".. كواليس جريمة في صحراء أطفيح كشفتها الكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"عايز حقي".. للوهلة الأولى التي تقرأ هاتين الكلمتين تتذكر الفيلم الكوميدي للفنان هاني رمزي، لكنها عبارة جاءت على لسان مقاول بمثابة "بداية النهاية".

4 آلاف جنيه مستحقة للمقاول طالب عامل بسدادها مرات عدة لكن الأخير اتبع أسلوب المماطلة بمنحه وعود زائفة سئم معها المقاول الانتظار.

ذات ليلة، جلس العامل مع صديقه يشكو مطاردة المقاول له للحصول على المبلغ المستحق حتى دخل في لحظات صمت خرجت بعدها الكلمات كالرصاص "احنا لازم نرتاح من وجع الدماغ".

منذ أيام، تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لفرقة الشرق إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة مدفونة في الظهر الصحراوي جنوب المحافظة.

قوة من فرقة الشرق بقيادة العقيد محمد علي وصلت محل الواقعة بنطاق قسم شرطة أطفيح، وتبين أن الجثة في حالة تحلل تام، ولا يمكن تحديد هوية صاحبها لمرور فترة على زمن الوفاة.

وجرى نقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي بزينهم لتشريحها، وتحديد هويتها والوقوف على أسباب الوفاة. في توقيت متزامن عكف ضباط البحث الجنائي على فحص بلاغات التغيب في دوائرة أقسام الشرطة المحيطة.

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نتيجة تقرير الطب الشرعي حملت بداية طرف الخيط لحل اللغز، وتبين أن الجثة لمقاول مبلغ بتغيبه، وأنه تعرض للخنق والضرب على منطقة الرأس.

الخطوة التالية لفريق البحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام جاءت بفحص علاقات المجني عليه، والوقوف على خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل ومراجعة سجل المكالمات الخاصة به بالرجوع إلى شركة المحمول.

جهود البحث والتحري التي قادها اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة والعميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن عاملين اثنين ارتكاب الجريمة؛ بسبب خلافات مالية بين أحدهما والضحية.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلقت مأموريات قادها الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث أطفيح ومعاونه النقيب هشام موسى، مستهدفة أماكن تردد المشتبه بهما، أسفرت عن ضبطهما.

أمام العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب، أقر المتهمان بجريمتهما، وأنهما استدرجاه بدعوى منحه المبلغ المستحق "4 آلاف جنيه" وباغته أحدهما بخنقه وعاجله الثاني بضربة على الرأس.

تخلص المتهمان من الجثة بدفنها في الصحراء خشية فضح أمرهما إلا أن نبش الكلاب الضالة كشف المستور حتى سقطا في قبضة الشرطة لتسدل الستار على الجريمة اللغز بإحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.