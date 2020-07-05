تأجيل إعادة محاكمة 87 متهما بقضية "فض رابعة" لجلسة 9 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - تب-صابر المحلاوي:
قررت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 87 متهما فى فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، لجلسة 9 يوليو؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.
يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.
والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
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