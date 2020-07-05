10 سبتمبر.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "تنظيم داعش الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا مع آخرين بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، لجلسة 10 سبتمبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين بينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.