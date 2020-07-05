فض اعتصام النهضة.. تأييد أحكام بالسجن المشدد على المتهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أيدت محكمة النقض، اليوم الأحد، أحكام السجن المشدد من سنة إلى المؤبد على المتهمين بقضية "فض اعتصام النهضة" التي وقعت في أغسطس 2013 .

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 5 مايو 2019، برئاسة المستشار سامح سليمان داوود، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، و 52 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم أخر.

وكانت محكمة النقض، قضت في مارس الماضي، برفض طعن 80 متهما محكوم عليهم بالمؤبد والسجن المشدد؛ لاتهامهم في ذات القضية.